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Россиянам стало проще получить шенгенскую визу - РИА Новости, 30.01.2024
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Туризм
 
12:07 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/viza-1924318258.html
Россиянам стало проще получить шенгенскую визу
Россиянам стало проще получить шенгенскую визу - РИА Новости, 30.01.2024
Россиянам стало проще получить шенгенскую визу
Россиянам стало немного проще получить шенгенскую визу: записаться в европейские консульства стало легче, а некоторые шенгенские страны охотнее выдают... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:07
2024-01-30T12:07
туризм
новости - туризм
италия
швейцария
хорватия
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россиянам стало немного проще получить шенгенскую визу: записаться в европейские консульства стало легче, а некоторые шенгенские страны охотнее выдают многократные визы, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Некоторые страны Шенгенского соглашения стали охотнее выдавать россиянам многократные визы. Записаться на подачу документов в европейские консульства также стало чуть проще. Быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется в среднем за две недели. При подаче документов надо иметь в виду, что швейцарцы требуют подтверждение оплаты из отеля. Дольше всего визу делают в консульстве Хорватии - до двух месяцев", - рассказали в РСТ. О визовой процедуре Италии в РСТ сообщили, что в Москве и области записаться на подачу документов можно на ближайшие даты, но остаются сложности с записью для жителей регионов – все расписано на месяц вперед. Документы рассматриваются от 30-45 дней. "Часть туроператоров говорят, что итальянские визы выдают на три-шесть месяцев. Другие уверяют, что визы чаще всего ставят на сроки поездки, но выдают и годовые - в зависимости от истории предыдущих поездок заявителя. В любом случае, многие относят Италию к числу самых лояльных в отношении выдачи виз россиянам", - рассказали в союзе. В РСТ добавили, что в ноябре прошлого года консульство Испании решило проблемы с записью. "До этого боты расхватывали все окна, слоты выдавались небольшими порциями, но сейчас запись открывается на месяц вперед и записаться стало проще. Появилась возможность подавать документы в порядке живой очереди. Решение принимается за 4-6 недель", - сообщили в организации, уточнив, что визы испанцы чаще всего выдают на даты поездки, а также на три и более месяцев. В союзе отметили, что долгосрочные туристические визы дает только Франция - на полгода, год. "В греческом консульстве визы ставят строго под даты тура, но сложностей со сдачей документов не возникает. Срок оформления - от 2,5 недель. Небыстрая запись для оформления визы в Германию, выдают, как правило, однократные. Португалия выдает краткосрочные визы, в основном на даты поездки", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20240119/viza-1922408737.html
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новости - туризм, италия, швейцария, хорватия, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Италия, Швейцария, Хорватия, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Россиянам стало проще получить шенгенскую визу

РСТ: россиянам стало немного проще получить шенгенскую визу

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россиянам стало немного проще получить шенгенскую визу: записаться в европейские консульства стало легче, а некоторые шенгенские страны охотнее выдают многократные визы, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Некоторые страны Шенгенского соглашения стали охотнее выдавать россиянам многократные визы. Записаться на подачу документов в европейские консульства также стало чуть проще. Быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется в среднем за две недели. При подаче документов надо иметь в виду, что швейцарцы требуют подтверждение оплаты из отеля. Дольше всего визу делают в консульстве Хорватии - до двух месяцев", - рассказали в РСТ.
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О визовой процедуре Италии в РСТ сообщили, что в Москве и области записаться на подачу документов можно на ближайшие даты, но остаются сложности с записью для жителей регионов – все расписано на месяц вперед. Документы рассматриваются от 30-45 дней. "Часть туроператоров говорят, что итальянские визы выдают на три-шесть месяцев. Другие уверяют, что визы чаще всего ставят на сроки поездки, но выдают и годовые - в зависимости от истории предыдущих поездок заявителя. В любом случае, многие относят Италию к числу самых лояльных в отношении выдачи виз россиянам", - рассказали в союзе.
В РСТ добавили, что в ноябре прошлого года консульство Испании решило проблемы с записью. "До этого боты расхватывали все окна, слоты выдавались небольшими порциями, но сейчас запись открывается на месяц вперед и записаться стало проще. Появилась возможность подавать документы в порядке живой очереди. Решение принимается за 4-6 недель", - сообщили в организации, уточнив, что визы испанцы чаще всего выдают на даты поездки, а также на три и более месяцев.
В союзе отметили, что долгосрочные туристические визы дает только Франция - на полгода, год. "В греческом консульстве визы ставят строго под даты тура, но сложностей со сдачей документов не возникает. Срок оформления - от 2,5 недель. Небыстрая запись для оформления визы в Германию, выдают, как правило, однократные. Португалия выдает краткосрочные визы, в основном на даты поездки", - добавили в сообщении.
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