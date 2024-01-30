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Венгры имеют право высказаться по помощи Киеву, заявили в правительстве - РИА Новости, 30.01.2024
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14:07 30.01.2024 (обновлено: 14:18 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/vengriya-1924358548.html
Венгры имеют право высказаться по помощи Киеву, заявили в правительстве
Венгры имеют право высказаться по помощи Киеву, заявили в правительстве - РИА Новости, 30.01.2024
Венгры имеют право высказаться по помощи Киеву, заявили в правительстве
Венгры имеют право высказать свое мнение по вопросу финансирования Евросоюзом Киева и отправки оружия на Украину, Еврокомиссия навязывает решения сверху, заявил РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:07
2024-01-30T14:18
в мире
украина
венгрия
киев
золтан ковач
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РИМ, 30 янв - РИА Новости. Венгры имеют право высказать свое мнение по вопросу финансирования Евросоюзом Киева и отправки оружия на Украину, Еврокомиссия навязывает решения сверху, заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач в интервью итальянской газете il Fatto Quotidiano. На минувшей неделе в Венгрии подвели итоги национальной консультации о защите суверенитета, более 98% респондентов поддержали позицию венгерских властей в вопросах, вызывающих разногласие Будапешта и Брюсселя. "Европейская комиссия имеет свою собственную политическую повестку, которая не соответствует повестке дня национальных государств, более того, не учитывает их. Именно это и произошло, когда было решено, что ЕС будет финансировать Киев и отправлять оружие. Венгры имеют право высказать свое мнение по этому выбору, сказать нам, согласны они или нет", - заявил Ковач. По его словам, это является вопросом принципа, так как европейские институты, по мнению Ковача, должны принимать решения только после переговоров с отдельными государствами-членами. "Вместо этого происходит обратное: комиссия сверху навязывает решения, по которым нет консенсуса, что приводит к конфликту", - сказал представитель Будапешта. Ковач подчеркнул, что Венгрия не против вступления Украины в ЕС, но "рекомендует подождать". "И в этом случае ЕС принял политическое решение, а не по существу. Если вникнуть в суть, то реальность такова, что Украина не готова", - сказал венгерский госсекретарь. Но итогам национальной консультации в Венгрии более 99% опрошенных выступили за прекращение огня на Украине вместо отправки Киеву оружия, отказ от финансовой поддержки Украины, пока Венгрии удерживают причитающиеся ей средства, против приема Украины в ЕС, поскольку она не выполнила необходимые условия, а также против "мигрантских гетто" на территории Венгрии и "генномодифицированного украинского зерна" на венгерском рынке.
https://ria.ru/20240130/vengriya-1924329176.html
https://ria.ru/20240130/vengriya-1924269733.html
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в мире, украина, венгрия, киев, золтан ковач, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Золтан Ковач, Евросоюз
Венгры имеют право высказаться по помощи Киеву, заявили в правительстве

Правительство Венгрии: ЕС навязывает решения по финансированию Украины

© AFP 2024 / ATTILA KISBENEDEKВенгерский госсекретарь Золтан Ковач
Венгерский госсекретарь Золтан Ковач - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AFP 2024 / ATTILA KISBENEDEK
Венгерский госсекретарь Золтан Ковач. Архивное фото
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РИМ, 30 янв - РИА Новости. Венгры имеют право высказать свое мнение по вопросу финансирования Евросоюзом Киева и отправки оружия на Украину, Еврокомиссия навязывает решения сверху, заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач в интервью итальянской газете il Fatto Quotidiano.
На минувшей неделе в Венгрии подвели итоги национальной консультации о защите суверенитета, более 98% респондентов поддержали позицию венгерских властей в вопросах, вызывающих разногласие Будапешта и Брюсселя.
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"Европейская комиссия имеет свою собственную политическую повестку, которая не соответствует повестке дня национальных государств, более того, не учитывает их. Именно это и произошло, когда было решено, что ЕС будет финансировать Киев и отправлять оружие. Венгры имеют право высказать свое мнение по этому выбору, сказать нам, согласны они или нет", - заявил Ковач.
По его словам, это является вопросом принципа, так как европейские институты, по мнению Ковача, должны принимать решения только после переговоров с отдельными государствами-членами.
"Вместо этого происходит обратное: комиссия сверху навязывает решения, по которым нет консенсуса, что приводит к конфликту", - сказал представитель Будапешта.
Ковач подчеркнул, что Венгрия не против вступления Украины в ЕС, но "рекомендует подождать".
"И в этом случае ЕС принял политическое решение, а не по существу. Если вникнуть в суть, то реальность такова, что Украина не готова", - сказал венгерский госсекретарь.
Но итогам национальной консультации в Венгрии более 99% опрошенных выступили за прекращение огня на Украине вместо отправки Киеву оружия, отказ от финансовой поддержки Украины, пока Венгрии удерживают причитающиеся ей средства, против приема Украины в ЕС, поскольку она не выполнила необходимые условия, а также против "мигрантских гетто" на территории Венгрии и "генномодифицированного украинского зерна" на венгерском рынке.
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