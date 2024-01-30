https://ria.ru/20240130/vengriya-1924329176.html

Кулеба признал, что Украина и Венгрия не до конца доверяют друг другу

Кулеба признал, что Украина и Венгрия не до конца доверяют друг другу - РИА Новости, 30.01.2024

Кулеба признал, что Украина и Венгрия не до конца доверяют друг другу

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто признал в интервью агентству Укринформ, что у Украины... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:47

2024-01-30T12:47

2024-01-30T12:47

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто признал в интервью агентству Укринформ, что у Украины и Венгрии есть недоверие друг к другу. Накануне в Ужгороде прошла встреча украинской и венгерской делегаций. "Мы откровенно поговорили об опасениях относительно намерений друг друга. Объяснили друг другу все. У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним – в силу разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы все это проговорили, я считаю, очень важно", - сказал Кулеба. По его словам, в ходе встречи обсуждались возможная будущая встреча Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и права венгерских нацменьшинств на Украине. Кулеба отметил, что также обсуждали конфликт на Украине и он объяснил позицию Киева, почему "нет смысла сейчас садиться за стол переговоров". "Сийярто, со своей стороны, объяснял, почему венгры встречаются с русскими и как они видят путь к миру", - отметил Кулеба. По мнению главы украинского МИД, встреча была актуальной и полезной. "Максимум, который могли, мы получили", - добавил он. Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.

https://ria.ru/20240128/siyyarto-1924036382.html

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

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Кирилл Волков

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