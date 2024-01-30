Кулеба признал, что Украина и Венгрия не до конца доверяют друг другу
Кулеба: у Украины и Венгрии в силу обстоятельств есть недоверие друг к другу
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто признал в интервью агентству Укринформ, что у Украины и Венгрии есть недоверие друг к другу.
Накануне в Ужгороде прошла встреча украинской и венгерской делегаций.
"Мы откровенно поговорили об опасениях относительно намерений друг друга. Объяснили друг другу все. У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним – в силу разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы все это проговорили, я считаю, очень важно", - сказал Кулеба.
По его словам, в ходе встречи обсуждались возможная будущая встреча Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и права венгерских нацменьшинств на Украине. Кулеба отметил, что также обсуждали конфликт на Украине и он объяснил позицию Киева, почему "нет смысла сейчас садиться за стол переговоров". "Сийярто, со своей стороны, объяснял, почему венгры встречаются с русскими и как они видят путь к миру", - отметил Кулеба.
По мнению главы украинского МИД, встреча была актуальной и полезной. "Максимум, который могли, мы получили", - добавил он.
Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.