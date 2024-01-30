https://ria.ru/20240130/ukraina-1924406660.html

МИД Венгрии назвал условие встречи Зеленского и Орбана

МИД Венгрии назвал условие встречи Зеленского и Орбана - РИА Новости, 30.01.2024

МИД Венгрии назвал условие встречи Зеленского и Орбана

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского будет иметь смысл, если украинская сторона выполнит все требования Будапешта, касающиеся... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:57

2024-01-30T16:57

2024-01-30T16:57

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БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского будет иметь смысл, если украинская сторона выполнит все требования Будапешта, касающиеся венгерского национального меньшинства в Закарпатье, заявил во вторник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Встреча на высшем уровне имеет смысл, если она может начать новое измерение, новую эпоху в отношениях и сотрудничестве двух стран. Для этого нам еще очень много надо работать с украинскими коллегами. Путь до того, чтобы встреча состоялась, долгий, но мы готовы к выполнению совместной работы для этого", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети.Он напомнил, что на прошедшей накануне встрече в Ужгороде украинская и венгерская делегация договорились, что "в течение ближайших дней или недель" специально созданная межправительственная рабочая группа должна "выполнить работу в результате которой закарпатские венгры смогут получить обратно те права, которыми они уже обладали в 2015 году". По его словам, Венгрия и Украина также будут работать над развитием транспортной инфраструктуры между двумя странами. "Выполнение всего этого без остатка может означать новое измерение, новую эпоху, чистый лист в сотрудничестве двух стран. Если это будет, то будет смысл обсуждать, когда и как может состояться встреча на высшем уровне", - сказал Сийярто. По итогам встречи в Ужгороде в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни. Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20240130/orban-1924373762.html

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

https://ria.ru/20240128/siyyarto-1924036382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, петер сийярто, владимир зеленский, виктор орбан