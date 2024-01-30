https://ria.ru/20240130/ukraina-1924387779.html

Источник: страны ЕС пока не договорились по финансированию Украины

Источник: страны ЕС пока не договорились по финансированию Украины - РИА Новости, 30.01.2024

Источник: страны ЕС пока не договорились по финансированию Украины

Страны ЕС пока не преодолели разногласия по увеличению бюджета, который включит многолетнее финансирование Украины на 50 миллиардов евро, сообщил журналистам в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:42

2024-01-30T15:42

2024-01-30T16:01

украина

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Страны ЕС пока не преодолели разногласия по увеличению бюджета, который включит многолетнее финансирование Украины на 50 миллиардов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы по-прежнему пытаемся найти решение, по общему предложению, у нас есть поддержка 26 стран, но сохраняется возражение одной страны. В последние недели мы проводили ежедневно переговоры с венгерской делегацией… Но мы пока не достигли решения", - сказал источник. По его словам, сохраняются возражения по финансированию Украины со стороны Венгрии, в том числе по предложению одобрять сумму такого финансирования ежегодно.Источник также отметил, что ЕС констатирует прогресс по согласованию новой военной помощи Украине из Европейского фонда мира, но работа еще не закончена.

https://ria.ru/20240130/evropa-1924334756.html

украина

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Кирилл Волков

украина, евросоюз, в мире