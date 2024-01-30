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Источник: страны ЕС пока не договорились по финансированию Украины - РИА Новости, 30.01.2024
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15:42 30.01.2024 (обновлено: 16:01 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924387779.html
Источник: страны ЕС пока не договорились по финансированию Украины
Источник: страны ЕС пока не договорились по финансированию Украины - РИА Новости, 30.01.2024
Источник: страны ЕС пока не договорились по финансированию Украины
Страны ЕС пока не преодолели разногласия по увеличению бюджета, который включит многолетнее финансирование Украины на 50 миллиардов евро, сообщил журналистам в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:42
2024-01-30T16:01
украина
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Страны ЕС пока не преодолели разногласия по увеличению бюджета, который включит многолетнее финансирование Украины на 50 миллиардов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы по-прежнему пытаемся найти решение, по общему предложению, у нас есть поддержка 26 стран, но сохраняется возражение одной страны. В последние недели мы проводили ежедневно переговоры с венгерской делегацией… Но мы пока не достигли решения", - сказал источник. По его словам, сохраняются возражения по финансированию Украины со стороны Венгрии, в том числе по предложению одобрять сумму такого финансирования ежегодно.Источник также отметил, что ЕС констатирует прогресс по согласованию новой военной помощи Украине из Европейского фонда мира, но работа еще не закончена.
https://ria.ru/20240130/evropa-1924334756.html
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украина, евросоюз, в мире
Украина, Евросоюз, В мире
Источник: страны ЕС пока не договорились по финансированию Украины

Источник: страны ЕС пока не преодолели разногласий по финансированию Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Страны ЕС пока не преодолели разногласия по увеличению бюджета, который включит многолетнее финансирование Украины на 50 миллиардов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы по-прежнему пытаемся найти решение, по общему предложению, у нас есть поддержка 26 стран, но сохраняется возражение одной страны. В последние недели мы проводили ежедневно переговоры с венгерской делегацией… Но мы пока не достигли решения", - сказал источник. По его словам, сохраняются возражения по финансированию Украины со стороны Венгрии, в том числе по предложению одобрять сумму такого финансирования ежегодно.
Источник также отметил, что ЕС констатирует прогресс по согласованию новой военной помощи Украине из Европейского фонда мира, но работа еще не закончена.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Европе 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем Украине, заявил Орбан
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