Источник: страны ЕС пока не договорились по финансированию Украины
Источник: страны ЕС пока не преодолели разногласий по финансированию Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Страны ЕС пока не преодолели разногласия по увеличению бюджета, который включит многолетнее финансирование Украины на 50 миллиардов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы по-прежнему пытаемся найти решение, по общему предложению, у нас есть поддержка 26 стран, но сохраняется возражение одной страны. В последние недели мы проводили ежедневно переговоры с венгерской делегацией… Но мы пока не достигли решения", - сказал источник. По его словам, сохраняются возражения по финансированию Украины со стороны Венгрии, в том числе по предложению одобрять сумму такого финансирования ежегодно.
Источник также отметил, что ЕС констатирует прогресс по согласованию новой военной помощи Украине из Европейского фонда мира, но работа еще не закончена.