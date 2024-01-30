https://ria.ru/20240130/ukraina-1924376502.html

Сайт Минсельхоза Украины подвергся кибератаке

Сайт Минсельхоза Украины подвергся кибератаке - РИА Новости, 30.01.2024

Сайт Минсельхоза Украины подвергся кибератаке

Сайт украинского министерства сельского хозяйства подвергся кибератаке, ресурс недоступен с понедельника, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на полученное... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:58

2024-01-30T14:58

2024-01-30T14:59

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сайт украинского министерства сельского хозяйства подвергся кибератаке, ресурс недоступен с понедельника, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на полученное им заявление минсельхоза страны. "Сайт украинского министерства сельского хозяйства поврежден в ходе продолжающейся кибератаки", - говорится в сообщении агентства. По его данным, сайт недоступен с понедельника, для полного восстановления его работы еще потребуется время. Агентство отмечает, что министерство не предоставило информацию о том, кто совершил атаку, а также какие данные могут быть потеряны. Ранее 12 декабря произошел технический сбой в работе украинского оператора связи "Киевстар", абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной сбоя стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка, практически все, включая тысячи виртуальных серверов, было разрушено в результате кибератаки на "Киевстар".

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923404558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, украина