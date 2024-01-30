Сайт Минсельхоза Украины подвергся кибератаке
Bloomberg: сайт Минсельхоза Украины недоступен с понедельника из-за кибератаки
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сайт украинского министерства сельского хозяйства подвергся кибератаке, ресурс недоступен с понедельника, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на полученное им заявление минсельхоза страны.
"Сайт украинского министерства сельского хозяйства поврежден в ходе продолжающейся кибератаки", - говорится в сообщении агентства.
По его данным, сайт недоступен с понедельника, для полного восстановления его работы еще потребуется время. Агентство отмечает, что министерство не предоставило информацию о том, кто совершил атаку, а также какие данные могут быть потеряны.
Ранее 12 декабря произошел технический сбой в работе украинского оператора связи "Киевстар", абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной сбоя стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка, практически все, включая тысячи виртуальных серверов, было разрушено в результате кибератаки на "Киевстар".