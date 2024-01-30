https://ria.ru/20240130/ukraina-1924311366.html
Лавров заявил, что украинцев ловят "с лассо"
Лавров заявил, что украинцев ловят "с лассо" - РИА Новости, 30.01.2024
Лавров заявил, что украинцев ловят "с лассо"
Мужское население Украины отлавливают "с помощью лассо" для отправки на фронт в качестве пушечного мяса, схожий подход к использованию украинцев обозначили в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:42
2024-01-30T11:42
2024-01-30T11:43
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мужское население Украины отлавливают "с помощью лассо" для отправки на фронт в качестве пушечного мяса, схожий подход к использованию украинцев обозначили в свое время нацисты, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Выступая на посольском "круглом столе" по ситуации вокруг Украины, глава МИД РФ зачитал слова рейхскомиссара Украины Эриха Коха от 1942 года о том, как нужно обходиться с населением Украины. Для нацистов Украина выступала лишь "объектом эксплуатации", который должен "оплатить войну", а население должно быть "как второсортный народ использовано при решении военных задач, даже если его - население - надо ловить с помощью лассо". "Ничего не напоминает? Именно с помощью лассо - фигурально и буквально - ловят сейчас украинских мужчин по сути дела любого возраста, чтобы отправить их как пушечное мясо на фронт с единственной целью, обозначенной еще рейсхомиссаром Эрихом Кохом. Население должно быть использовано как второсортный народ", - сравнил Лавров подход киевского режима и нацистской Германии к эксплуатации населения Украины.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров заявил, что украинцев ловят "с лассо"
Лавров: украинцев ловят с лассо, чтобы отправить их на фронт как пушечное мясо