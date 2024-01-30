https://ria.ru/20240130/ukraina-1924311366.html

Лавров заявил, что украинцев ловят "с лассо"

Лавров заявил, что украинцев ловят "с лассо" - РИА Новости, 30.01.2024

Лавров заявил, что украинцев ловят "с лассо"

Мужское население Украины отлавливают "с помощью лассо" для отправки на фронт в качестве пушечного мяса, схожий подход к использованию украинцев обозначили в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:42

2024-01-30T11:42

2024-01-30T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918120457_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_b8659ef7b2c131899499cbfea4a862fb.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мужское население Украины отлавливают "с помощью лассо" для отправки на фронт в качестве пушечного мяса, схожий подход к использованию украинцев обозначили в свое время нацисты, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Выступая на посольском "круглом столе" по ситуации вокруг Украины, глава МИД РФ зачитал слова рейхскомиссара Украины Эриха Коха от 1942 года о том, как нужно обходиться с населением Украины. Для нацистов Украина выступала лишь "объектом эксплуатации", который должен "оплатить войну", а население должно быть "как второсортный народ использовано при решении военных задач, даже если его - население - надо ловить с помощью лассо". "Ничего не напоминает? Именно с помощью лассо - фигурально и буквально - ловят сейчас украинских мужчин по сути дела любого возраста, чтобы отправить их как пушечное мясо на фронт с единственной целью, обозначенной еще рейсхомиссаром Эрихом Кохом. Население должно быть использовано как второсортный народ", - сравнил Лавров подход киевского режима и нацистской Германии к эксплуатации населения Украины.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр