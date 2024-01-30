https://ria.ru/20240130/ukraina-1924304816.html

СМИ: военная медицина на Украине находится на катастрофичном уровне

СМИ: военная медицина на Украине находится на катастрофичном уровне - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ: военная медицина на Украине находится на катастрофичном уровне

Военная медицина на Украине находится на катастрофичном уровне, медработниками становятся люди, которые ранее не имели отношения к этой сфере, заявил изданию... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:15

2024-01-30T11:15

2024-01-30T11:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Военная медицина на Украине находится на катастрофичном уровне, медработниками становятся люди, которые ранее не имели отношения к этой сфере, заявил изданию Express французский наемник Арсен Сабанеев"С точки зрения медицины, несмотря на присутствие на местах крайне компетентных людей, общий уровень довольно катастрофичный", - ответил он на вопрос про реалии военной медицины на Украине. Наемник отметил существующую потребность в медработниках, которая усугубилась тем, что часть украинцев покинули страну. Многие учатся оказывать помощь по ходу дела, не обладая знаниями о военной медицине. "Есть сантехники и специалисты по отоплению, которые в одночасье оказались медработниками!" - добавил Сабанеев. По словам наемника, низкий уровень подготовки иногда приводит к ошибкам, которые стоят пациентам жизней. Также он указал на то, что медицинские ресурсы уходят в военную сферу, поэтому их не хватает для оказания помощи мирным жителям. "В больнице приоритет отдается военным", - подчеркнул он.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что критическая ситуация наблюдается в рядах ВСУ из-за дефицита качественных лекарств и медицинского оборудования, а общее число раненых из-за "контрнаступа" выросло втрое.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924123544.html

https://ria.ru/20240125/chernovtsy-1923331853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр