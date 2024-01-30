https://ria.ru/20240130/ukraina-1924263178.html
"В срочном порядке": в Европе потребовали разобраться с Украиной
"В срочном порядке": в Европе потребовали разобраться с Украиной - РИА Новости, 30.01.2024
"В срочном порядке": в Европе потребовали разобраться с Украиной
Решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось "огромной ошибкой", его нужно срочно отменить, заявил в беседе с... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T04:11
2024-01-30T04:11
2024-01-30T04:11
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось "огромной ошибкой", его нужно срочно отменить, заявил в беседе с Ouest-France Жан-Люк Демарти, руководивший Единой сельскохозяйственной политикой (ЕСХП) ЕС."Введенная на временной основе абсолютная либерализация украинской импортной продукции — курятины, зерновых, сахара — это огромная ошибка. Эту меру нужно отменить в срочном порядке", - заявил Демарти, стоявший у истоков переговоров о свободном экономическом обмене с объединенным Евросоюзом.По его мнению, помощь Киеву "необходима", но ее нужно осуществлять "другими средствами".Кроме того, в случае с Украиной необходим очень долгий переходный период — более длительный, чем когда-либо до этого при присоединении новых членов, добавил он.Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924255089.html
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в мире, украина, европа, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Евросоюз
"В срочном порядке": в Европе потребовали разобраться с Украиной
Экс-глава ЕСХП: либерализация импорта с Украины оказалась огромной ошибкой
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости.
Решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось "огромной ошибкой", его нужно срочно отменить, заявил в беседе с Ouest-France
Жан-Люк Демарти, руководивший Единой сельскохозяйственной политикой (ЕСХП) ЕС.
"Введенная на временной основе абсолютная либерализация украинской импортной продукции — курятины, зерновых, сахара — это огромная ошибка. Эту меру нужно отменить в срочном порядке", - заявил Демарти, стоявший у истоков переговоров о свободном экономическом обмене с объединенным Евросоюзом.
Власти Франции объявят о новых мерах поддержки фермеров в разгар протестов
По его мнению, помощь Киеву "необходима", но ее нужно осуществлять "другими средствами".
Кроме того, в случае с Украиной необходим очень долгий переходный период — более длительный, чем когда-либо до этого при присоединении новых членов, добавил он.
Во Франции
в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> На юге Франции фермеры подожгли склад супермаркетов Lidl и Auchan