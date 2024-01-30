https://ria.ru/20240130/ukraina-1924263178.html

"В срочном порядке": в Европе потребовали разобраться с Украиной

"В срочном порядке": в Европе потребовали разобраться с Украиной - РИА Новости, 30.01.2024

"В срочном порядке": в Европе потребовали разобраться с Украиной

Решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось "огромной ошибкой", его нужно срочно отменить, заявил в беседе с... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T04:11

2024-01-30T04:11

2024-01-30T04:11

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евросоюз

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось "огромной ошибкой", его нужно срочно отменить, заявил в беседе с Ouest-France Жан-Люк Демарти, руководивший Единой сельскохозяйственной политикой (ЕСХП) ЕС."Введенная на временной основе абсолютная либерализация украинской импортной продукции — курятины, зерновых, сахара — это огромная ошибка. Эту меру нужно отменить в срочном порядке", - заявил Демарти, стоявший у истоков переговоров о свободном экономическом обмене с объединенным Евросоюзом.По его мнению, помощь Киеву "необходима", но ее нужно осуществлять "другими средствами".Кроме того, в случае с Украиной необходим очень долгий переходный период — более длительный, чем когда-либо до этого при присоединении новых членов, добавил он.Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924255089.html

https://ria.ru/20240129/fermery-1924250109.html

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в мире, украина, европа, евросоюз