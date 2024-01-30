https://ria.ru/20240130/ukraina-1924254672.html
СМИ сообщили о "прилетах" в Змиеве Харьковской области
СМИ сообщили о "прилетах" в Змиеве Харьковской области - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ сообщили о "прилетах" в Змиеве Харьковской области
Украинское издание "Страна.ua" сообщает о "прилетах" в Змиеве Харьковской области. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T00:54
2024-01-30T00:54
2024-01-30T00:54
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о "прилетах" в Змиеве Харьковской области. "Сообщают о прилетах в Змиеве Харьковской области", - пишет издание. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240130/krivoy_rog-1924253291.html
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россия, харьковская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ сообщили о "прилетах" в Змиеве Харьковской области
Издание "Страна.ua" сообщает о "прилетах" в Змиеве Харьковской области