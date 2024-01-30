https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html
В Венгрии и Румынии захотели по куску Украины
В Венгрии и Румынии захотели по куску Украины - РИА Новости, 30.01.2024
В Венгрии и Румынии захотели по куску Украины
"Если украинская государственность падет, мы будем претендовать на Закарпатье". Этот призыв венгерского политика Ласло Тороцкаи — привет из прошлого. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:00
2024-01-30T08:00
2024-01-30T08:01
россия
венгрия
украина
виктор орбан
адольф гитлер
нато
евросоюз
аналитика
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"Если украинская государственность падет, мы будем претендовать на Закарпатье". Этот призыв венгерского политика Ласло Тороцкаи — привет из прошлого.Во-первых, от времен Адольфа Гитлера, когда Венгрия контролировала Закарпатье. Во-вторых, от событий десятилетней давности, когда в Крыму началась Русская весна и полуостров воссоединился с Россией. В Евросоюзе это восприняли в штыки все без исключения правительства, только несколько оппозиционных партий как правой, так и левой направленности поддержали решение Москвы и крымчан.В число наиболее ярких "друзей России" (по выражению европрессы) вошла венгерская ультраправая партия со смешным для русского уха названием "Йоббик" (переводится как "Лучший"), где ненавидели Запад, либералов, еврочиновников и цыган. В России "йоббики" искали ситуативного союзника. Когда говорили — "Крым", подразумевали — "Закарпатье". В смысле: "И нам бы так".В Закарпатье сроду не было столько венгров, сколько в Крыму — русских, так что аналогия вышла натянутая. Но такова природа всех венгерских правых — мечтать об объединении мадьяр в Великую Венгрию. Эта мечта и довела их до союза с Гитлером.Но звездный час "йоббиков" в российских СМИ завершился не из-за разногласий по поводу Второй мировой войны, а потому, что еврочиновники победили партию изнутри. После смены председателя "Йоббик" резко сместился к центру, встал на антироссийские позиции, перестал требовать выхода из ЕС, в общем, превратился в еще одну скучную консервативную силу, которые давно встроены в западный мейнстрим.Эта дорожка привела ее в блок с либералами и социалистами, объединившимися против премьер-министра Виктора Орбана. Их брак не принес счастья никому: избиратели "Йоббика" почему-то не захотели голосовать за тех, кого в партии недавно называли врагами народа. Вместо этого они проголосовали за движение "Наша Родина", куда после победы "умеренного крыла" перебежали радикалы "Йоббика". Среди них — председатель новой партии Тороцкаи, чья фраза про Закарпатье процитирована выше, и эффектная депутатка Дора Дуро. Они — "йоббики" старой школы.Тороцкаи — человек чрезвычайно деятельный. И за свою деятельность попадал в черные списки почти всех соседей Венгрии. Например, будучи мэром небольшого городка Ашоттхалом неподалеку от границы с Сербией, самовольно возводил там баррикады для защиты от притока мигрантов. Почти то же самое сейчас в Техасе, только венгерский случай довольно локальный (население Ашоттхалома меньше четырех тысяч человек), а потому комичный.Но когда венгерский правый говорит о претензиях на Закарпатье, его нужно воспринимать серьезно. Это давняя мечта даже не венгерских националистов, а венгров вообще.У румын тоже есть мечты. Через несколько часов после реваншистских заявлений Тороцкаи полностью в том же духе выступил его коллега из Румынии Клаудиу Тырзиу. Он тоже в прошлом журналист, тоже входит в руководство крайне правой партии и тоже хочет кусок Украины от имени народа, точнее, даже два — Бессарабию и Северную Буковину, то есть части Одесской и Черновицкой областей.Ради этого Тырзиу даже готов вывести Румынию из НАТО, если его партия придет к власти.Эта партия, "Альянс за союз румын", больше известна по аббревиатуре AUR, что по-румынски "золото". Разнообразных националистических сил в стране более десятка, они вспыхивают и гаснут вновь, но сейчас именно для AUR период "вспышки": на последних парламентских выборах она внезапно заняла четвертое место. Это вроде бы хуже, чем результат партии Тороцкаи, которая финишировала третьей, но в долевом отношении "золотые румыны" получили в полтора раза больше — девять процентов против шести процентов у венгров.То есть речь идет не об отщепенцах и фриках, а о статусных политиках и действующих депутатах. Тем хуже для них.Эти двое могут показаться симпатичными парнями, с которыми у нас немало общего, например, внешние враги и традиционные ценности. Тем более что Тороцкаи и Тырзиу о России высказываются с уважением, что в Европе теперь редкость. Но лучше воспринимать произошедшее примерно так же, как мы воспринимали предыдущее объединение венгерских и румынских ультраправых ради кусков Украины — то самое, при Гитлере.Вольные рассуждения этих людей о тех событиях, если длятся дольше двух минут, неизменно содержат составы преступлений по нескольким статьям УК РФ, в первую очередь по 354-й, пункт первый: реабилитация нацизма.Россия проводит многовекторную политику, то есть сотрудничает с теми, с кем выгодно, вне зависимости от идеологических предпочтений. Однако в текущий исторический момент, обозначенный как борьба с фашизмом на Украине и создание антизападного интернационала, якшаться с европейскими ультраправыми радикалами можно только при крайней на то необходимости.Тырзиу и Тороцкаи (особенно Тороцкаи) гораздо ближе к "зиге", чем "Альтернатива для Германии" или Марин Ле Пен. Но проблема не только в этом: оскорбительна сама суть их заявок.Если украинская государственность и впрямь падет, почему это на Закарпатье будет претендовать Венгрия? Кто эту государственность уронит, тот и должен претендовать.Выход из НАТО — серьезный шаг, который Россия оценила бы по достоинству. Но все же недостаточно серьезный с учетом масштаба румынских притязаний. С такими притязаниями нужно выходить из НАТО не потом, а сейчас, затем открывать "второй фронт" против ВСУ и только после этого претендовать на что-то серьезное. Вовремя подсуетиться — слишком мало, тем более что в НАТО можно будет вступить еще раз, уже в новых границах.Тороцкаи и Тырзиу подали заявки не на то, чтобы стать союзниками России в победе над киевским режимом, а на то, чтобы стать мародерами и падальщиками. Теми, кто, отсидевшись в кустах, рассчитывает поживиться на поле боя — в надежде на то, что противостоящие стороны обескровят друг друга и не найдут в себе сил сопротивляться даже румынам.Найдем.
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html
https://ria.ru/20240128/semya-1923885894.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
россия, венгрия, украина, виктор орбан, адольф гитлер, нато, евросоюз, аналитика
Россия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Адольф Гитлер, НАТО, Евросоюз, Аналитика
"Если украинская государственность падет, мы будем претендовать на Закарпатье". Этот призыв венгерского политика Ласло Тороцкаи — привет из прошлого.
Во-первых, от времен Адольфа Гитлера
, когда Венгрия контролировала Закарпатье. Во-вторых, от событий десятилетней давности, когда в Крыму началась Русская весна и полуостров воссоединился с Россией
. В Евросоюзе это восприняли в штыки все без исключения правительства, только несколько оппозиционных партий как правой, так и левой направленности поддержали решение Москвы
и крымчан.
Европу настигла расплата за отказ от суверенитета
В число наиболее ярких "друзей России" (по выражению европрессы) вошла венгерская ультраправая партия со смешным для русского уха названием "Йоббик" (переводится как "Лучший"), где ненавидели Запад, либералов, еврочиновников и цыган. В России "йоббики" искали ситуативного союзника. Когда говорили — "Крым", подразумевали — "Закарпатье". В смысле: "И нам бы так".
В Закарпатье сроду не было столько венгров, сколько в Крыму — русских, так что аналогия вышла натянутая. Но такова природа всех венгерских правых — мечтать об объединении мадьяр в Великую Венгрию. Эта мечта и довела их до союза с Гитлером.
Но звездный час "йоббиков" в российских СМИ завершился не из-за разногласий по поводу Второй мировой войны, а потому, что еврочиновники победили партию изнутри. После смены председателя "Йоббик" резко сместился к центру, встал на антироссийские позиции, перестал требовать выхода из ЕС
, в общем, превратился в еще одну скучную консервативную силу, которые давно встроены в западный мейнстрим.
Эта дорожка привела ее в блок с либералами и социалистами, объединившимися против премьер-министра Виктора Орбана
. Их брак не принес счастья никому: избиратели "Йоббика" почему-то не захотели голосовать за тех, кого в партии недавно называли врагами народа. Вместо этого они проголосовали за движение "Наша Родина", куда после победы "умеренного крыла" перебежали радикалы "Йоббика". Среди них — председатель новой партии Тороцкаи, чья фраза про Закарпатье процитирована выше, и эффектная депутатка Дора Дуро. Они — "йоббики" старой школы.
Тороцкаи — человек чрезвычайно деятельный. И за свою деятельность попадал в черные списки почти всех соседей Венгрии. Например, будучи мэром небольшого городка Ашоттхалом неподалеку от границы с Сербией
, самовольно возводил там баррикады для защиты от притока мигрантов. Почти то же самое сейчас в Техасе
, только венгерский случай довольно локальный (население Ашоттхалома меньше четырех тысяч человек), а потому комичный.
Но когда венгерский правый говорит о претензиях на Закарпатье, его нужно воспринимать серьезно. Это давняя мечта даже не венгерских националистов, а венгров вообще.
У румын тоже есть мечты. Через несколько часов после реваншистских заявлений Тороцкаи полностью в том же духе выступил его коллега из Румынии Клаудиу Тырзиу. Он тоже в прошлом журналист, тоже входит в руководство крайне правой партии и тоже хочет кусок Украины от имени народа, точнее, даже два — Бессарабию и Северную Буковину, то есть части Одесской и Черновицкой областей
.
Первая кровь Евромайдана предопределила судьбу Украины
Ради этого Тырзиу даже готов вывести Румынию из НАТО
, если его партия придет к власти.
Эта партия, "Альянс за союз румын", больше известна по аббревиатуре AUR, что по-румынски "золото". Разнообразных националистических сил в стране более десятка, они вспыхивают и гаснут вновь, но сейчас именно для AUR период "вспышки": на последних парламентских выборах она внезапно заняла четвертое место. Это вроде бы хуже, чем результат партии Тороцкаи, которая финишировала третьей, но в долевом отношении "золотые румыны" получили в полтора раза больше — девять процентов против шести процентов у венгров.
То есть речь идет не об отщепенцах и фриках, а о статусных политиках и действующих депутатах. Тем хуже для них.
Эти двое могут показаться симпатичными парнями, с которыми у нас немало общего, например, внешние враги и традиционные ценности. Тем более что Тороцкаи и Тырзиу о России высказываются с уважением, что в Европе
теперь редкость. Но лучше воспринимать произошедшее примерно так же, как мы воспринимали предыдущее объединение венгерских и румынских ультраправых ради кусков Украины — то самое, при Гитлере.
Вольные рассуждения этих людей о тех событиях, если длятся дольше двух минут, неизменно содержат составы преступлений по нескольким статьям УК РФ, в первую очередь по 354-й, пункт первый: реабилитация нацизма.
Россия проводит многовекторную политику, то есть сотрудничает с теми, с кем выгодно, вне зависимости от идеологических предпочтений. Однако в текущий исторический момент, обозначенный как борьба с фашизмом на Украине и создание антизападного интернационала, якшаться с европейскими ультраправыми радикалами можно только при крайней на то необходимости.
Вперед — в Новое средневековье!
Тырзиу и Тороцкаи (особенно Тороцкаи) гораздо ближе к "зиге", чем "Альтернатива для Германии" или Марин Ле Пен. Но проблема не только в этом: оскорбительна сама суть их заявок.
Если украинская государственность и впрямь падет, почему это на Закарпатье будет претендовать Венгрия? Кто эту государственность уронит, тот и должен претендовать.
Выход из НАТО — серьезный шаг, который Россия оценила бы по достоинству. Но все же недостаточно серьезный с учетом масштаба румынских притязаний. С такими притязаниями нужно выходить из НАТО не потом, а сейчас, затем открывать "второй фронт" против ВСУ
и только после этого претендовать на что-то серьезное. Вовремя подсуетиться — слишком мало, тем более что в НАТО можно будет вступить еще раз, уже в новых границах.
Тороцкаи и Тырзиу подали заявки не на то, чтобы стать союзниками России в победе над киевским режимом, а на то, чтобы стать мародерами и падальщиками. Теми, кто, отсидевшись в кустах, рассчитывает поживиться на поле боя — в надежде на то, что противостоящие стороны обескровят друг друга и не найдут в себе сил сопротивляться даже румынам.
Киев нашел слабое место России