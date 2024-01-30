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Байден рассказал, как относится к участию Трампа в выборах
Байден рассказал, как относится к участию Трампа в выборах - РИА Новости, 30.01.2024
Байден рассказал, как относится к участию Трампа в выборах
Президент США Джо Байден заявил, что "нормально относится" к участию в выборах своего предшественника Дональда Трампа. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:24
2024-01-30T19:24
2024-01-30T19:24
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "нормально относится" к участию в выборах своего предшественника Дональда Трампа. "Что касается меня, я нормально к этому отношусь", - заявил Байден журналистам в ответ на вопрос о том, следует ли допускать Трампа до выборов президента США. Трампа ранее не допустили до участия в первичных выборах республиканцев в штатах Колорадо и Мэн. Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" - штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника Трампа, демократа Джо Байдена. Тогда сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После выдворения протестующих из здания конгрессмены утвердили победу Байдена на выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
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в мире, сша, колорадо, мэн (штат), джо байден, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, США, Колорадо, Мэн (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США
Байден рассказал, как относится к участию Трампа в выборах
Байден заявил, что нормально относится к участию Трампа в выборах