https://ria.ru/20240130/uchastie-1924445728.html

Байден рассказал, как относится к участию Трампа в выборах

Байден рассказал, как относится к участию Трампа в выборах - РИА Новости, 30.01.2024

Байден рассказал, как относится к участию Трампа в выборах

Президент США Джо Байден заявил, что "нормально относится" к участию в выборах своего предшественника Дональда Трампа. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:24

2024-01-30T19:24

2024-01-30T19:24

в мире

сша

колорадо

мэн (штат)

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:302:2617:1774_1920x0_80_0_0_1d3317ca515d97511a4686c55545b282.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "нормально относится" к участию в выборах своего предшественника Дональда Трампа. "Что касается меня, я нормально к этому отношусь", - заявил Байден журналистам в ответ на вопрос о том, следует ли допускать Трампа до выборов президента США. Трампа ранее не допустили до участия в первичных выборах республиканцев в штатах Колорадо и Мэн. Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" - штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника Трампа, демократа Джо Байдена. Тогда сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После выдворения протестующих из здания конгрессмены утвердили победу Байдена на выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.

https://ria.ru/20240129/tramp-1924246778.html

сша

колорадо

мэн (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, колорадо, мэн (штат), джо байден, дональд трамп, выборы президента сша