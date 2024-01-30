https://ria.ru/20240130/tyumen-1924327801.html

В Тюмени выпускают отечественные установки для гидроразрыва пласта

В Тюмени выпускают отечественные установки для гидроразрыва пласта - РИА Новости, 30.01.2024

В Тюмени выпускают отечественные установки для гидроразрыва пласта

Производство блендера для гидроразрыва пласта освоил Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения компании "Шлюмберже", в церемонии... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:41

2024-01-30T12:41

2024-01-30T12:41

тюменская область

тюменская область

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 30 янв – РИА Новости. Производство блендера для гидроразрыва пласта освоил Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения компании "Шлюмберже", в церемонии запуска оборудования в серийное производство принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона. Отмечается, что применение отечественного блендера позволяет существенно снизить объемы дефицитных материалов, используемых для гидроразрыва пласта. В результате значительно повышается экономическая эффективность добычи запасов углеводородов со сложными геологическими условиями, а также минимизируются негативные экологические последствия. "Раньше такое оборудование завозилось из США. Сейчас, в силу введенных ограничений, оно недоступно. Но благодаря компании "Шлюмберже" технология стала отечественной. Уверен, что она будет пользоваться спросом", – отметил в своем выступлении Александр Моор. Президент "Шлюмберже" в России Шериф Шохди рассказал, что полностью освоить уникальную технологию удалось благодаря российским инженерным и научным ресурсам, а также большой поддержке со стороны губернатора и правительства Тюменской области. Стратегическое соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и "Шлюмберже" действует с марта 2004 года, только в последние три года затраты компании на развитие тюменского завода составили более 400 миллионов рублей и, несмотря на все сложности, партнерство компании и региона продолжается, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240129/obekt-1924175672.html

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тюменская область

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тюменская область, тюмень, александр моор