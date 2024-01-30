https://ria.ru/20240130/turchak-1924319454.html

В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО

В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО - РИА Новости, 30.01.2024

В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО

В Госдуму внесли в законопроект, который защитит интересы гражданских жен погибших и пропавших без вести участников спецоперации, сообщил руководитель рабочей... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:11

2024-01-30T12:11

2024-01-30T12:56

специальная военная операция на украине

андрей турчак

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли в законопроект, который защитит интересы гражданских жен погибших и пропавших без вести участников спецоперации, сообщил руководитель рабочей группы по СВО Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами ГД внесла законопроект, который позволит защитить интересы "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в загсе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца", — написал он.Турчак напомнил, что к главе государства во время его встречи с семьями участников СВО обратилась женщина, гражданский муж которой погиб на СВО, но из-за своего неофициального статуса она не может получить ни выплат, ни льгот, положенных членам семей погибших. "Предложенный нами законопроект создает правовой выход для таких ситуаций. Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее одного года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд, в порядке особого производства", — пояснил Турчак. По его словам, после решения суда "фактическая" супруга получит право на наследство и положенные по закону льготы. Турчак добавил, что законопроект имеет обратную силу, то есть будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия.

https://ria.ru/20240126/nalog-1923749357.html

https://ria.ru/20240126/kanikuly-1923745213.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей турчак, госдума рф