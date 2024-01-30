Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 30.01.2024 (обновлено: 12:56 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/turchak-1924319454.html
В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО
В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО - РИА Новости, 30.01.2024
В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО
В Госдуму внесли в законопроект, который защитит интересы гражданских жен погибших и пропавших без вести участников спецоперации, сообщил руководитель рабочей... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:11
2024-01-30T12:56
специальная военная операция на украине
андрей турчак
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли в законопроект, который защитит интересы гражданских жен погибших и пропавших без вести участников спецоперации, сообщил руководитель рабочей группы по СВО Андрей Турчак в своем Telegram-канале. &quot;Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами ГД внесла законопроект, который позволит защитить интересы &quot;фактических&quot; семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в загсе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца&quot;, — написал он.Турчак напомнил, что к главе государства во время его встречи с семьями участников СВО обратилась женщина, гражданский муж которой погиб на СВО, но из-за своего неофициального статуса она не может получить ни выплат, ни льгот, положенных членам семей погибших. "Предложенный нами законопроект создает правовой выход для таких ситуаций. Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее одного года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд, в порядке особого производства", — пояснил Турчак. По его словам, после решения суда "фактическая" супруга получит право на наследство и положенные по закону льготы. Турчак добавил, что законопроект имеет обратную силу, то есть будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия.
https://ria.ru/20240126/nalog-1923749357.html
https://ria.ru/20240126/kanikuly-1923745213.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей турчак, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО

Турчак: в ГД внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы РФ
В здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли в законопроект, который защитит интересы гражданских жен погибших и пропавших без вести участников спецоперации, сообщил руководитель рабочей группы по СВО Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
«

"Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами ГД внесла законопроект, который позволит защитить интересы "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в загсе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца", — написал он.

Турчак напомнил, что к главе государства во время его встречи с семьями участников СВО обратилась женщина, гражданский муж которой погиб на СВО, но из-за своего неофициального статуса она не может получить ни выплат, ни льгот, положенных членам семей погибших.
"Предложенный нами законопроект создает правовой выход для таких ситуаций. Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее одного года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд, в порядке особого производства", — пояснил Турчак.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО
26 января, 19:06
По его словам, после решения суда "фактическая" супруга получит право на наследство и положенные по закону льготы.
Турчак добавил, что законопроект имеет обратную силу, то есть будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин призвал решить вопрос с кредитными каникулами для участников СВО
26 января, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала