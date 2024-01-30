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Набиуллина рассказала о ценовых ожиданиях россиян и бизнеса

Набиуллина рассказала о ценовых ожиданиях россиян и бизнеса - РИА Новости, 30.01.2024

Набиуллина рассказала о ценовых ожиданиях россиян и бизнеса

Высокие ценовые ожидания граждан и бизнеса все еще беспокоят регулятор, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:05

2024-01-30T10:05

2024-01-30T11:16

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Высокие ценовые ожидания граждан и бизнеса все еще беспокоят регулятор, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Нас продолжают беспокоить ценовые ожидания. У предприятий они остаются на высоком уровне, у граждан немного снизились, но все равно выше ноября. Будем принимать наши решения, исходя из анализа всех данных", - сообщила Набиуллина.Согласно последним данным, инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе резко замедлились - до 12,7% с декабрьских 14,2%, хотя они все еще выше ноябрьских уровней. В то же время ценовые ожидания предприятий в январе увеличились на 1,2 пункта, до 24,2 пункта.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240124/yaytsa-1923300458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)