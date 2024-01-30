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Набиуллина рассказала о ценовых ожиданиях россиян и бизнеса - РИА Новости, 30.01.2024
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10:05 30.01.2024 (обновлено: 11:16 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/tseny-1924288070.html
Набиуллина рассказала о ценовых ожиданиях россиян и бизнеса
Набиуллина рассказала о ценовых ожиданиях россиян и бизнеса - РИА Новости, 30.01.2024
Набиуллина рассказала о ценовых ожиданиях россиян и бизнеса
Высокие ценовые ожидания граждан и бизнеса все еще беспокоят регулятор, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:05
2024-01-30T11:16
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Высокие ценовые ожидания граждан и бизнеса все еще беспокоят регулятор, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Нас продолжают беспокоить ценовые ожидания. У предприятий они остаются на высоком уровне, у граждан немного снизились, но все равно выше ноября. Будем принимать наши решения, исходя из анализа всех данных", - сообщила Набиуллина.Согласно последним данным, инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе резко замедлились - до 12,7% с декабрьских 14,2%, хотя они все еще выше ноябрьских уровней. В то же время ценовые ожидания предприятий в январе увеличились на 1,2 пункта, до 24,2 пункта.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала о ценовых ожиданиях россиян и бизнеса

Набиуллина: высокие ценовые ожидания россиян и бизнеса беспокоят Банк России

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Высокие ценовые ожидания граждан и бизнеса все еще беспокоят регулятор, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Нас продолжают беспокоить ценовые ожидания. У предприятий они остаются на высоком уровне, у граждан немного снизились, но все равно выше ноября. Будем принимать наши решения, исходя из анализа всех данных", - сообщила Набиуллина.
Согласно последним данным, инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе резко замедлились - до 12,7% с декабрьских 14,2%, хотя они все еще выше ноябрьских уровней. В то же время ценовые ожидания предприятий в январе увеличились на 1,2 пункта, до 24,2 пункта.
Читайте полный текст интервью >>>
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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