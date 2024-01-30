https://ria.ru/20240130/tsakhal-1924449547.html

Армия Израиля признала, что затапливает водой туннели ХАМАС в Газе

Армия Израиля признала, что затапливает водой туннели ХАМАС в Газе - РИА Новости, 30.01.2024

Армия Израиля признала, что затапливает водой туннели ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что затапливает водой подземную инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:52

2024-01-30T19:52

2024-01-30T20:10

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что затапливает водой подземную инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа. "Во время войны ЦАХАЛ внедрил новые возможности по нейтрализации подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа, закачивая большие объемы воды в туннели", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. По данным пресс-службы, для этих мероприятий используется система насосов и труб и целый комплекс инженерных разработок. Отмечается, что не каждый туннель или шахта подходит для использования этого метода.При затапливании террористической инфраструктуры военные тщательно изучают свойства почвы и водных систем в каждом конкретном районе, чтобы гарантировать непричинение ущерба грунтовым водам, заявили в ЦАХАЛ."Этот инструмент является одним из целого ряда средств, разработанных ЦАХАЛ и службами безопасности Израиля в последние годы для действий против подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа. Эти усилия против ХАМАС включают воздушные удары, подземные боевые операции и специальные операции с использованием технологических средств", - добавили в пресс-службе.В декабре в СМИ появились сообщения о том, что израильские военные начали закачивать морскую воду в комплекс туннелей палестинского движения ХАМАС в Газе. Официально эту информацию никто не подтверждал. Невозможно также было подтвердить подлинность видеороликов, которые циркулировали в тот момент в социальных сетях.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 65 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240130/operatsii-1924446469.html

https://ria.ru/20240130/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240128/khamas-1923994034.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году