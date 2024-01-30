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В Троице-Сергиевой лавре создадут условия для "Троицы" Рублева - РИА Новости, 30.01.2024
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Религия
 
14:21 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/troitsa-1924362605.html
В Троице-Сергиевой лавре создадут условия для "Троицы" Рублева
В Троице-Сергиевой лавре создадут условия для "Троицы" Рублева - РИА Новости, 30.01.2024
В Троице-Сергиевой лавре создадут условия для "Троицы" Рублева
Для иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре создаются технические, инженерные условия, сообщил директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:21
2024-01-30T14:21
религия
русская православная церковь
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Для иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре создаются технические, инженерные условия, сообщил директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев."Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя по обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 5 января и будет увезена в Троице-Сергиеву лавру 23 июня."Наверное, через какое-то время определится её дальнейшее местонахождение… (Для дальнейшего нахождения "Троицы" в лавре - ред.) создаются технические, инженерные условия", - сказал журналистам Сергеев. Специалисты центра Грабаря продолжат наблюдение за "Троицей" после её перевозки в лавру, добавил глава реставрационного центра."У нас есть очень хороший опыт (сохранения культурных ценностей России - ред.)... Располагая таким опытом, я думаю, нам будет нетрудно реализовать его и в отношении этого великолепного произведения Андрея Рублева, нашей духовной святыни "Святая Троица", - отметил он.Икона была доставлена в столичный храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря 5 января к празднику Рождества Христова.Икона "Святая Троица " была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году " Троицу " передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.С середины июля 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий находилась в Центре Грабаря в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования для ее хранения.
https://ria.ru/20231102/troitsa-1906967473.html
https://ria.ru/20240107/troitsa-1920070678.html
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русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), россия, владимир путин
Религия, Русская православная церковь, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра), Россия, Владимир Путин
В Троице-Сергиевой лавре создадут условия для "Троицы" Рублева

Центр Грабаря: для "Троицы" в лавре создадут технические и инженерные условия

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Икона "Троица" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Для иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре создаются технические, инженерные условия, сообщил директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.
"Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя по обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 5 января и будет увезена в Троице-Сергиеву лавру 23 июня.
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Минкультуры рассказали об условиях хранения иконы "Троица"
2 ноября 2023, 15:23
«
"Наверное, через какое-то время определится её дальнейшее местонахождение… (Для дальнейшего нахождения "Троицы" в лавре - ред.) создаются технические, инженерные условия", - сказал журналистам Сергеев. Специалисты центра Грабаря продолжат наблюдение за "Троицей" после её перевозки в лавру, добавил глава реставрационного центра.
«
"У нас есть очень хороший опыт (сохранения культурных ценностей России - ред.)... Располагая таким опытом, я думаю, нам будет нетрудно реализовать его и в отношении этого великолепного произведения Андрея Рублева, нашей духовной святыни "Святая Троица", - отметил он.
Икона была доставлена в столичный храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря 5 января к празднику Рождества Христова.
Икона Святая Троица Андрея Рублева перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода, сообщили СМИ
7 января, 17:38
Икона "Святая Троица " была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году " Троицу " передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
С середины июля 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий находилась в Центре Грабаря в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования для ее хранения.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону Святая Троица Андрея Рублева в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Швыдкой рассказал, кто должен заботиться о "Троице"
10 сентября 2023, 10:34
 
РелигияРусская православная церковьСвято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)РоссияВладимир Путин
 
 
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