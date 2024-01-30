В Троице-Сергиевой лавре создадут условия для "Троицы" Рублева
Центр Грабаря: для "Троицы" в лавре создадут технические и инженерные условия
Икона "Троица" . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Для иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре создаются технические, инженерные условия, сообщил директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.
"Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя по обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 5 января и будет увезена в Троице-Сергиеву лавру 23 июня.
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"Наверное, через какое-то время определится её дальнейшее местонахождение… (Для дальнейшего нахождения "Троицы" в лавре - ред.) создаются технические, инженерные условия", - сказал журналистам Сергеев. Специалисты центра Грабаря продолжат наблюдение за "Троицей" после её перевозки в лавру, добавил глава реставрационного центра.
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"У нас есть очень хороший опыт (сохранения культурных ценностей России - ред.)... Располагая таким опытом, я думаю, нам будет нетрудно реализовать его и в отношении этого великолепного произведения Андрея Рублева, нашей духовной святыни "Святая Троица", - отметил он.
Икона была доставлена в столичный храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря 5 января к празднику Рождества Христова.
Икона "Святая Троица " была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году " Троицу " передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
С середины июля 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий находилась в Центре Грабаря в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования для ее хранения.