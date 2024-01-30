https://ria.ru/20240130/troitsa-1924362605.html

В Троице-Сергиевой лавре создадут условия для "Троицы" Рублева

В Троице-Сергиевой лавре создадут условия для "Троицы" Рублева - РИА Новости, 30.01.2024

В Троице-Сергиевой лавре создадут условия для "Троицы" Рублева

Для иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре создаются технические, инженерные условия, сообщил директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:21

2024-01-30T14:21

2024-01-30T14:21

религия

русская православная церковь

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Для иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре создаются технические, инженерные условия, сообщил директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев."Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя по обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 5 января и будет увезена в Троице-Сергиеву лавру 23 июня."Наверное, через какое-то время определится её дальнейшее местонахождение… (Для дальнейшего нахождения "Троицы" в лавре - ред.) создаются технические, инженерные условия", - сказал журналистам Сергеев. Специалисты центра Грабаря продолжат наблюдение за "Троицей" после её перевозки в лавру, добавил глава реставрационного центра."У нас есть очень хороший опыт (сохранения культурных ценностей России - ред.)... Располагая таким опытом, я думаю, нам будет нетрудно реализовать его и в отношении этого великолепного произведения Андрея Рублева, нашей духовной святыни "Святая Троица", - отметил он.Икона была доставлена в столичный храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря 5 января к празднику Рождества Христова.Икона "Святая Троица " была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году " Троицу " передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.С середины июля 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий находилась в Центре Грабаря в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования для ее хранения.

https://ria.ru/20231102/troitsa-1906967473.html

https://ria.ru/20240107/troitsa-1920070678.html

https://ria.ru/20230910/troitsa-1895297283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), россия, владимир путин