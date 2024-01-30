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Toyota решила на время остановить производство на шести линиях, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2024
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05:16 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/toyota-1924265367.html
Toyota решила на время остановить производство на шести линиях, пишут СМИ
Toyota решила на время остановить производство на шести линиях, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2024
Toyota решила на время остановить производство на шести линиях, пишут СМИ
Автоконцерн Toyota принял решение приостановить до 1 февраля работу шести производственных линий на четырех заводах на фоне выявленных подтасовок при... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T05:16
2024-01-30T05:16
япония
миэ
toyota corolla
авто
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ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Автоконцерн Toyota принял решение приостановить до 1 февраля работу шести производственных линий на четырех заводах на фоне выявленных подтасовок при тестировании дизельных двигателей, передает телеканал NHK. "Мы намерены работать быстро и в надлежащей манере для скорейшего получения разрешения и возобновления производства", - цитирует телеканал слова исполнительного директора автопроизводителя Кодзи Сато. В понедельник стало известно, что компания Toyota Industries Corporation, которой Toyota поручила производство трех моделей дизельных двигателей, осуществляла подтасовки в ходе тестирований эффективной мощности для сертификации. Эти двигатели устанавливаются в десяти моделях автомобилей по всему миру, включая Японию. В числе этих моделей Land Cruiser 300, Land Cruiser PRADO, Hiace, FORTUNER и LX500d. В связи с выявленными нарушениями Toyota приняла решение приостановить поставки этих десяти моделей. На этом фоне будет приостановлено производство на шести линиях четырех заводов автоконцерна. При этом, как отмечает агентство, в частности, будет приостановлено производство на заводе Инабэ в префектуре Миэ, где в основном производят модель Alphard, которая не значится в списке тех моделей, поставки которых были приостановлены. Пока срок приостановки работы производственных линий – до 1 февраля. Ранее была остановлена деятельность дочерней компании Toyota - автопроизводителя Daihatsu - из-за выявленных в прошлом году многочисленных и многолетних подтасовок.
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япония, миэ, toyota corolla, авто
Япония, Миэ, Toyota Corolla, Авто
Toyota решила на время остановить производство на шести линиях, пишут СМИ

NHK: Toyota на время остановила производство на шести линиях из-за подтасовок

© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Toyota
Логотип компании Toyota - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Логотип компании Toyota. Архивное фото
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ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Автоконцерн Toyota принял решение приостановить до 1 февраля работу шести производственных линий на четырех заводах на фоне выявленных подтасовок при тестировании дизельных двигателей, передает телеканал NHK.
«
"Мы намерены работать быстро и в надлежащей манере для скорейшего получения разрешения и возобновления производства", - цитирует телеканал слова исполнительного директора автопроизводителя Кодзи Сато.
В понедельник стало известно, что компания Toyota Industries Corporation, которой Toyota поручила производство трех моделей дизельных двигателей, осуществляла подтасовки в ходе тестирований эффективной мощности для сертификации. Эти двигатели устанавливаются в десяти моделях автомобилей по всему миру, включая Японию. В числе этих моделей Land Cruiser 300, Land Cruiser PRADO, Hiace, FORTUNER и LX500d.
В связи с выявленными нарушениями Toyota приняла решение приостановить поставки этих десяти моделей. На этом фоне будет приостановлено производство на шести линиях четырех заводов автоконцерна. При этом, как отмечает агентство, в частности, будет приостановлено производство на заводе Инабэ в префектуре Миэ, где в основном производят модель Alphard, которая не значится в списке тех моделей, поставки которых были приостановлены. Пока срок приостановки работы производственных линий – до 1 февраля.
Ранее была остановлена деятельность дочерней компании Toyota - автопроизводителя Daihatsu - из-за выявленных в прошлом году многочисленных и многолетних подтасовок.
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