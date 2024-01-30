https://ria.ru/20240130/torgovlya-1924265908.html

Расчеты России со странами БРИКС в нацвалюте увеличились до 85 процентов

Расчеты России со странами БРИКС в нацвалюте увеличились до 85 процентов - РИА Новости, 30.01.2024

Расчеты России со странами БРИКС в нацвалюте увеличились до 85 процентов

Доля стран БРИКС в торговом балансе России за два года удвоилась и составила 40%, а расчеты с ними в нацвалютах выросли более чем в три раза — до 85%,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T05:43

2024-01-30T05:43

2024-01-30T06:15

экономика

россия

брикс

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Доля стран БРИКС в торговом балансе России за два года удвоилась и составила 40%, а расчеты с ними в нацвалютах выросли более чем в три раза — до 85%, рассказала в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина."Она (доля стран БРИКС - ред.) стала значительно больше, сейчас это около 40 процентов. В 2022 году было менее 30 процентов, а в 2021 году – около 20 процентов", - прокомментировала она соответствующий вопрос.Основными же для расчетов России со странами объединения являются национальные валюты, включая рубль. "Их доля сейчас в торговле с БРИКС около 85 процентов, два года назад было 26 процентов", - отметила Набиуллина.Она также сообщила, что Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений, при этом к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров. Как ранее заявила Набиуллина в интервью РИА Новости, по итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности выросла с 31 до 35 процентов.

https://ria.ru/20240130/briks-1924262137.html

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экономика, россия, брикс, эльвира набиуллина