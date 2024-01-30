https://ria.ru/20240130/torgi-1924353673.html

ФАС предложила ужесточить наказание за использование роботов на бирже

ФАС предложила ужесточить наказание за использование роботов на бирже - РИА Новости, 30.01.2024

ФАС предложила ужесточить наказание за использование роботов на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ужесточить наказание за использование торговых роботов во время биржевых торгов нефтепродуктами, в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:51

2024-01-30T13:51

2024-01-30T13:51

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/74/1532837449_0:339:2438:1710_1920x0_80_0_0_d52fad592a5c3abd0b1f093d54384695.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ужесточить наказание за использование торговых роботов во время биржевых торгов нефтепродуктами, в том числе отключать трейдеров от торгов со следующего дня после обнаружения нарушения, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее одна из крупнейших независимых сетей АЗС "Нефтьмагистраль" направила письмо в Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ (копия есть в распоряжении РИА Новости) с жалобой на повышенную активность роботов при биржевых торгах. По словам гендиректора компании Александра Ерастова, "Нефтьмагистраль" с 12 января не может приобрести ни одного лота бензинов Аи-95 и Аи-92 на некоторых базисах Центральной России. Алгоритмические системы, считает Ерастов, позволяют выставлять заявки на покупку от новой средневзвешенной цены с учетом ограничения ее роста в 0,5% быстрее, чем вручную. Сразу после торгов компания получает предложения от трейдеров о покупке товара с премией к биржевой цене. "На биржевом комитете были рассмотрены предложения по ужесточению использования алгоритмических систем при приобретении нефтепродуктов на биржевых торгах... ФАС считает данные предложения актуальными, а также предлагает проработать вопрос ужесточения мер для недобросовестных участников биржевых торгов. Например, отключение от торгов со следующего дня после факта обнаружения", - прокомментировали в ведомстве. По словам источника РИА Новости на рынке нефтепродуктов, некоторые трейдеры реализуют такую тактику на растущем рынке, что усиливает тенденции роста цены. "Это происходило в августе-сентябре 2023 года, происходит и сейчас", - добавил собеседник агентства. По его мнению, на данный момент методики противодействия, внедряемые биржей, неэффективны, поскольку алгоритмы легко перестраиваются и продолжают доминировать на торгах. "Хотя статистически этих участников видно, по аномальной скорости и успешности их заявок, но биржа эти результаты считает не достаточными для санкций. Регуляторы же в процесс не вмешиваются, передав полномочия в этой области бирже", - заключил источник в отрасли.

https://ria.ru/20240124/fas-1923215257.html

https://ria.ru/20240129/soobschenie-1924247765.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика