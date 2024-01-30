https://ria.ru/20240130/tets-23-1924471101.html
"Мосэнерго": ТЭЦ-23 в Москве работает штатно, возгорания не было
"Мосэнерго": ТЭЦ-23 в Москве работает штатно, возгорания не было - РИА Новости, 30.01.2024
"Мосэнерго": ТЭЦ-23 в Москве работает штатно, возгорания не было
ТЭЦ-23 в Москве работает в обычном режиме, возгорания на ней не было, произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ рядом со станцией,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:10
2024-01-30T23:10
2024-01-30T23:10
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ТЭЦ-23 в Москве работает в обычном режиме, возгорания на ней не было, произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ рядом со станцией, прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о якобы пожаре, возникшем на станции, в энергокомпаниях "Мосэнерго" и "Россети Московской регион". "В связи с сообщениями ряда СМИ о пожаре, якобы возникшем на ТЭЦ-23, информируем, что электростанция работает в обычном режиме. На территории ТЭЦ-23 возгораний и не было", - сообщили в "Мосэнерго". В настоящее время станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками. По данным "Россети Московский регион", 30 января "произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ рядом с ТЭЦ-23. Короткое замыкание спровоцировало хлопок". Данный инцидент, как отметили в компании, не привёл к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме. Специалисты компании "Россети Московский регион" уже на месте и приступили к ремонтным работам.
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происшествия, москва, мосэнерго, россети московский регион
Происшествия, Москва, Мосэнерго, Россети Московский регион
"Мосэнерго": ТЭЦ-23 в Москве работает штатно, возгорания не было
"Мосэнерго": ТЭЦ-23 в Москве работает, сбой был рядом со станцией
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ТЭЦ-23 в Москве работает в обычном режиме, возгорания на ней не было, произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ рядом со станцией, прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о якобы пожаре, возникшем на станции, в энергокомпаниях "Мосэнерго" и "Россети Московской регион".
«
"В связи с сообщениями ряда СМИ о пожаре, якобы возникшем на ТЭЦ-23, информируем, что электростанция работает в обычном режиме. На территории ТЭЦ-23 возгораний и не было", - сообщили в "Мосэнерго".
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В настоящее время станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками.
По данным "Россети Московский регион", 30 января "произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ рядом с ТЭЦ-23. Короткое замыкание спровоцировало хлопок".
Данный инцидент, как отметили в компании, не привёл к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме. Специалисты компании "Россети Московский регион" уже на месте и приступили к ремонтным работам.
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