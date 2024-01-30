https://ria.ru/20240130/tele2-1924454512.html

В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России

В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России - РИА Новости, 30.01.2024

В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России

Сервисы Tele2 на сети работают штатно по всей России, оператор не использует расширение DNSSEC, сообщила компания РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:26

2024-01-30T20:26

2024-01-30T20:26

технологии

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сервисы Tele2 на сети работают штатно по всей России, оператор не использует расширение DNSSEC, сообщила компания РИА Новости. DNSSEC - это расширение DNS, которое проверяет подлинность ответа от DNS-сервера, то есть защищает от подмены IP-адресов. Это позволяет защитить сайт пользователя от кибератак. "Все сервисы на нашей сети работают в штатном режиме по всей России, мы не фиксируем проблем. Tele2 не использует расширение DNSSEC", - рассказал оператор.

https://ria.ru/20240130/megafon-1924452581.html

россия

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2024

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технологии, россия