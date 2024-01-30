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В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России - РИА Новости, 30.01.2024
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20:26 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/tele2-1924454512.html
В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России
В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России - РИА Новости, 30.01.2024
В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России
Сервисы Tele2 на сети работают штатно по всей России, оператор не использует расширение DNSSEC, сообщила компания РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:26
2024-01-30T20:26
технологии
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сервисы Tele2 на сети работают штатно по всей России, оператор не использует расширение DNSSEC, сообщила компания РИА Новости. DNSSEC - это расширение DNS, которое проверяет подлинность ответа от DNS-сервера, то есть защищает от подмены IP-адресов. Это позволяет защитить сайт пользователя от кибератак. "Все сервисы на нашей сети работают в штатном режиме по всей России, мы не фиксируем проблем. Tele2 не использует расширение DNSSEC", - рассказал оператор.
https://ria.ru/20240130/megafon-1924452581.html
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Новости
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РИА Новости
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технологии, россия
Технологии, Россия
В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России

В Tele2 заявили, что сервисы сети работают штатно по всей России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип "TELE2"
Логотип TELE2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип "TELE2". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сервисы Tele2 на сети работают штатно по всей России, оператор не использует расширение DNSSEC, сообщила компания РИА Новости.
DNSSEC - это расширение DNS, которое проверяет подлинность ответа от DNS-сервера, то есть защищает от подмены IP-адресов. Это позволяет защитить сайт пользователя от кибератак.
«
"Все сервисы на нашей сети работают в штатном режиме по всей России, мы не фиксируем проблем. Tele2 не использует расширение DNSSEC", - рассказал оператор.
Логотип в офисе компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно
Вчера, 20:10
 
ТехнологииРоссия
 
 
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