https://ria.ru/20240130/tele2-1924454512.html
В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России
В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России - РИА Новости, 30.01.2024
В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России
Сервисы Tele2 на сети работают штатно по всей России, оператор не использует расширение DNSSEC, сообщила компания РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:26
2024-01-30T20:26
2024-01-30T20:26
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564140122_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_897e7e3660bcccccd567967e4d005813.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сервисы Tele2 на сети работают штатно по всей России, оператор не использует расширение DNSSEC, сообщила компания РИА Новости. DNSSEC - это расширение DNS, которое проверяет подлинность ответа от DNS-сервера, то есть защищает от подмены IP-адресов. Это позволяет защитить сайт пользователя от кибератак. "Все сервисы на нашей сети работают в штатном режиме по всей России, мы не фиксируем проблем. Tele2 не использует расширение DNSSEC", - рассказал оператор.
https://ria.ru/20240130/megafon-1924452581.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564140122_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_881c1733cd9bd382e0e397f0cd3296a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
В Tele2 заявили, что сеть работает штатно по всей России
В Tele2 заявили, что сервисы сети работают штатно по всей России