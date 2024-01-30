Рейтинг@Mail.ru
Низкая видимость осложняет спасение танкера в Охотском море - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/tanker-1924274797.html
Низкая видимость осложняет спасение танкера в Охотском море
Низкая видимость осложняет спасение танкера в Охотском море - РИА Новости, 30.01.2024
Низкая видимость осложняет спасение танкера в Охотском море
Обстановку в районе Охотского моря, где в дрейфующих льдах встал российский танкер "Остров Сахалин", осложняют низкая видимость и снежные заряды, сообщил РИА... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:31
2024-01-30T08:31
происшествия
охотское море
россия
хоккайдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148080/20/1480802061_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_0d94a7c910b8b7789387553b77285b50.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Обстановку в районе Охотского моря, где в дрейфующих льдах встал российский танкер "Остров Сахалин", осложняют низкая видимость и снежные заряды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Во вторник источник рассказал агентству, что российский спасатель "Берингов пролив" прибыл к танкеру "Остров Сахалин", заблокированному в дрейфующих льдах в Охотском море, чтобы затем начать проводку. Как уточнили агентству спасатели, "Берингов пролив" вышел из порта Корсаков на Сахалине, в район шёл 12 часов, "с экипажем (танкера – ред.) всё нормально, судно не повреждено". "В этом районе Охотского моря сейчас наблюдается низкая видимость, до трех морских миль, также обстановка осложняется снежными зарядами", - сказал собеседник агентства, уточнив, что достаточная видимость в обычных погодных условиях составляет 4-5 морских миль. Ранее начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко сообщил агентству, что "Берингов пролив" из-за большой плотности льда не может в намеченное время подойти вплотную к танкеру, чтобы осуществить его проводку. По словам Корженко, капитан спасателя идет во льдах по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля. Представитель компании-судовладельца "Наяда" сообщал РИА Новости, что толщина ледового поля в районе Охотского моря, где танкер замедлил ход, составляет 50 сантиметров, после его прохождения с помощью буксира судно пойдет самостоятельно. Танкер "Остров Сахалин" под флагом России, по данным агентства "Киодо", оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. По данным береговой охраны, около 3.40 понедельника по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. К судну направили ледокол "Тэсио", однако операцию по вызволению танкера приостановили с заходом солнца. О проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа сообщений пока не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.
https://ria.ru/20240130/tanker-1924268063.html
https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906591712.html
охотское море
россия
хоккайдо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148080/20/1480802061_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_364bf47b04bec1b7ba31abffc181db3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, охотское море, россия, хоккайдо
Происшествия, Охотское море, Россия, Хоккайдо
Низкая видимость осложняет спасение танкера в Охотском море

Низкая видимость осложняет обстановку в Охотском море, где танкер встал во льдах

© Фото : Федеральное агентство по рыболовствуОхотское море
Охотское море - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Федеральное агентство по рыболовству
Охотское море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Обстановку в районе Охотского моря, где в дрейфующих льдах встал российский танкер "Остров Сахалин", осложняют низкая видимость и снежные заряды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Во вторник источник рассказал агентству, что российский спасатель "Берингов пролив" прибыл к танкеру "Остров Сахалин", заблокированному в дрейфующих льдах в Охотском море, чтобы затем начать проводку. Как уточнили агентству спасатели, "Берингов пролив" вышел из порта Корсаков на Сахалине, в район шёл 12 часов, "с экипажем (танкера – ред.) всё нормально, судно не повреждено".
Аварийно-спасательное судно Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Спасатель не смог подойти к танкеру, застрявшему во льду в Охотском море
Вчера, 06:55
"В этом районе Охотского моря сейчас наблюдается низкая видимость, до трех морских миль, также обстановка осложняется снежными зарядами", - сказал собеседник агентства, уточнив, что достаточная видимость в обычных погодных условиях составляет 4-5 морских миль.
Ранее начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко сообщил агентству, что "Берингов пролив" из-за большой плотности льда не может в намеченное время подойти вплотную к танкеру, чтобы осуществить его проводку. По словам Корженко, капитан спасателя идет во льдах по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля. Представитель компании-судовладельца "Наяда" сообщал РИА Новости, что толщина ледового поля в районе Охотского моря, где танкер замедлил ход, составляет 50 сантиметров, после его прохождения с помощью буксира судно пойдет самостоятельно.
Танкер "Остров Сахалин" под флагом России, по данным агентства "Киодо", оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. По данным береговой охраны, около 3.40 понедельника по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. К судну направили ледокол "Тэсио", однако операцию по вызволению танкера приостановили с заходом солнца. О проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа сообщений пока не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.
Магаданские спасатели эвакуируют больного моряка с танкера Глорилэнд в Охотском море
Спасатели эвакуировали члена экипажа танкера "Глорилэнд" в Охотском море
1 ноября 2023, 08:28
 
ПроисшествияОхотское мореРоссияХоккайдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала