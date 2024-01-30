https://ria.ru/20240130/tanker-1924274797.html

Низкая видимость осложняет спасение танкера в Охотском море

Низкая видимость осложняет спасение танкера в Охотском море - РИА Новости, 30.01.2024

Низкая видимость осложняет спасение танкера в Охотском море

Обстановку в районе Охотского моря, где в дрейфующих льдах встал российский танкер "Остров Сахалин", осложняют низкая видимость и снежные заряды, сообщил РИА... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:31

2024-01-30T08:31

2024-01-30T08:31

происшествия

охотское море

россия

хоккайдо

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Обстановку в районе Охотского моря, где в дрейфующих льдах встал российский танкер "Остров Сахалин", осложняют низкая видимость и снежные заряды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Во вторник источник рассказал агентству, что российский спасатель "Берингов пролив" прибыл к танкеру "Остров Сахалин", заблокированному в дрейфующих льдах в Охотском море, чтобы затем начать проводку. Как уточнили агентству спасатели, "Берингов пролив" вышел из порта Корсаков на Сахалине, в район шёл 12 часов, "с экипажем (танкера – ред.) всё нормально, судно не повреждено". "В этом районе Охотского моря сейчас наблюдается низкая видимость, до трех морских миль, также обстановка осложняется снежными зарядами", - сказал собеседник агентства, уточнив, что достаточная видимость в обычных погодных условиях составляет 4-5 морских миль. Ранее начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко сообщил агентству, что "Берингов пролив" из-за большой плотности льда не может в намеченное время подойти вплотную к танкеру, чтобы осуществить его проводку. По словам Корженко, капитан спасателя идет во льдах по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля. Представитель компании-судовладельца "Наяда" сообщал РИА Новости, что толщина ледового поля в районе Охотского моря, где танкер замедлил ход, составляет 50 сантиметров, после его прохождения с помощью буксира судно пойдет самостоятельно. Танкер "Остров Сахалин" под флагом России, по данным агентства "Киодо", оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. По данным береговой охраны, около 3.40 понедельника по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. К судну направили ледокол "Тэсио", однако операцию по вызволению танкера приостановили с заходом солнца. О проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа сообщений пока не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.

https://ria.ru/20240130/tanker-1924268063.html

https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906591712.html

охотское море

россия

хоккайдо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, охотское море, россия, хоккайдо