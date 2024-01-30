https://ria.ru/20240130/tanker-1924268063.html

Спасатель не смог подойти к танкеру, застрявшему во льду в Охотском море

Спасатель не смог подойти к танкеру, застрявшему во льду в Охотском море - РИА Новости, 30.01.2024

Спасатель не смог подойти к танкеру, застрявшему во льду в Охотском море

Спасательное судно "Берингов пролив" из-за большой сплоченности льда не может вовремя подойти вплотную к танкеру "Остров Сахалин" под флагом России, застрявшему РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T06:55

2024-01-30T06:55

2024-01-30T12:32

россия

охотское море

южно-сахалинск

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — РИА Новости. Спасательное судно "Берингов пролив" из-за большой сплоченности льда не может вовремя подойти вплотную к танкеру "Остров Сахалин" под флагом России, застрявшему в дрейфующих льдах в Охотском море, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко."Большая сплоченность льда не позволяет спасателю "Берингов пролив" подойти в намеченное время вплотную к танкеру для осуществления ледовой проводки. Капитан спасателя осуществляет плавание во льдах по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля", — сказал он.Корженко добавил, что, по информации судовладельца, угрозы жизни экипажа нет, запасов провизии и топлива на судне хватает.Во вторник источник РИА Новости рассказал, что "Берингов пролив" добрался до танкера и утром начнет его проводку во льдах. Как уточнили агентству спасатели, судно вышло из порта Корсаков, на то, чтобы дойти до места, где застрял танкер, у него ушло полдня.Танкер "Остров Сахалин" под флагом России, как ранее информировало агентство "Киодо", оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. По данным береговой охраны, около 3:40 по японскому времени (21:40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с местной береговой охраной, сообщив, что не может продолжать движение из-за дрейфующих льдов. К судну направили ледокол "Тэсио", но спасательную операцию приостановили с заходом солнца, ее возобновят во вторник. О проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа ничего не сообщалось.По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.

https://ria.ru/20240130/tanker-1924267762.html

https://ria.ru/20231223/sukhogruz-1917615666.html

россия

охотское море

южно-сахалинск

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россия, охотское море, южно-сахалинск