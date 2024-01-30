https://ria.ru/20240130/tanker-1924258652.html

Источник: к застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыл спасатель

Источник: к застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыл спасатель - РИА Новости, 30.01.2024

Источник: к застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыл спасатель

Российское спасательное судно "Берингов пролив" прибыло к танкеру "Остров Сахалин" под флагом России, заблокированному в дрейфующих льдах в Охотском море,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T02:11

2024-01-30T02:11

2024-01-30T05:25

россия

охотское море

хоккайдо

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Российское спасательное судно "Берингов пролив" прибыло к танкеру "Остров Сахалин" под флагом России, заблокированному в дрейфующих льдах в Охотском море, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Российское многофункциональное спасательное судно "Берингов пролив" будет осуществлять проводку танкера под флагом РФ "Остров Сахалин", который застрял во льдах в Охотском море. Оно прибыло в район, начинает утром проводку", - сказал собеседник агентства. Танкер "Остров Сахалин" под флагом России, как ранее информировало агентство Киодо, оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. По данным береговой охраны, около 3.40 по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. К судну направили ледокол "Тэсио", однако операцию по вызволению танкера приостановили с заходом солнца, ее возобновят во вторник. О проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа сообщений пока не поступало.По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.

https://ria.ru/20231110/tanker-1908546381.html

россия

охотское море

хоккайдо

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россия, охотское море, хоккайдо