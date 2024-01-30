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"Би-2" сообщила об отмене решения о депортации в Израиль - РИА Новости, 30.01.2024
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Шоубиз
 
13:31 30.01.2024 (обновлено: 15:20 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/tailand-1924347646.html
"Би-2" сообщила об отмене решения о депортации в Израиль
"Би-2" сообщила об отмене решения о депортации в Израиль - РИА Новости, 30.01.2024
"Би-2" сообщила об отмене решения о депортации в Израиль
Участников группы "Би-2" решили не депортировать из Таиланда в Израиль после визита российских дипломатов, сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:31
2024-01-30T15:20
израиль
таиланд
би-2
в мире
шоубиз
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Участников группы "Би-2" решили не депортировать из Таиланда в Израиль после визита российских дипломатов, сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива."Сегодня, после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства, представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено", — говорится в публикации.Отмечается, что музыканты отказались общаться с российским консулом. Они по-прежнему находятся в миграционном центре в общей камере на 80 человек.Ранее МИД Израиля подтвердил, что пытается помочь четырем музыкантам, которые также имеют гражданство еврейского государства.На прошлой неделе участников "Би-2" задержали в королевстве за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.Как сообщил РИА Новости генконсул России на Пхукете Владимир Соснов, у пяти из семи задержанных есть российское гражданство. Еще два члена группы въехали в страну по паспортам Израиля и Австралии.По законам Таиланда, депортация производится в страну выдачи паспорта.
https://ria.ru/20240112/belyy-1920910455.html
https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html
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израиль, таиланд, би-2, в мире
Израиль, Таиланд, Би-2, В мире, Шоубиз
"Би-2" сообщила об отмене решения о депортации в Израиль

"Би-2" сообщила об отмене решения о депортации группы из Таиланда в Израиль

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие" в поселке Большое Завидово Тверской области
Участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие в поселке Большое Завидово Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Участников группы "Би-2" решили не депортировать из Таиланда в Израиль после визита российских дипломатов, сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива.
«
"Сегодня, после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства, представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено", — говорится в публикации.
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Отмечается, что музыканты отказались общаться с российским консулом. Они по-прежнему находятся в миграционном центре в общей камере на 80 человек.
Ранее МИД Израиля подтвердил, что пытается помочь четырем музыкантам, которые также имеют гражданство еврейского государства.
На прошлой неделе участников "Би-2" задержали в королевстве за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.
Как сообщил РИА Новости генконсул России на Пхукете Владимир Соснов, у пяти из семи задержанных есть российское гражданство. Еще два члена группы въехали в страну по паспортам Израиля и Австралии.
По законам Таиланда, депортация производится в страну выдачи паспорта.
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