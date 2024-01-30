"Би-2" сообщила об отмене решения о депортации в Израиль
"Би-2" сообщила об отмене решения о депортации группы из Таиланда в Израиль
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие" в поселке Большое Завидово Тверской области
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Участников группы "Би-2" решили не депортировать из Таиланда в Израиль после визита российских дипломатов, сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива.
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"Сегодня, после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства, представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено", — говорится в публикации.
Отмечается, что музыканты отказались общаться с российским консулом. Они по-прежнему находятся в миграционном центре в общей камере на 80 человек.
Ранее МИД Израиля подтвердил, что пытается помочь четырем музыкантам, которые также имеют гражданство еврейского государства.
На прошлой неделе участников "Би-2" задержали в королевстве за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.
Как сообщил РИА Новости генконсул России на Пхукете Владимир Соснов, у пяти из семи задержанных есть российское гражданство. Еще два члена группы въехали в страну по паспортам Израиля и Австралии.
По законам Таиланда, депортация производится в страну выдачи паспорта.