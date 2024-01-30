https://ria.ru/20240130/tailand-1924347646.html

"Би-2" сообщила об отмене решения о депортации в Израиль

"Би-2" сообщила об отмене решения о депортации в Израиль - РИА Новости, 30.01.2024

"Би-2" сообщила об отмене решения о депортации в Израиль

Участников группы "Би-2" решили не депортировать из Таиланда в Израиль после визита российских дипломатов, сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:31

2024-01-30T13:31

2024-01-30T15:20

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Участников группы "Би-2" решили не депортировать из Таиланда в Израиль после визита российских дипломатов, сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива."Сегодня, после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства, представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено", — говорится в публикации.Отмечается, что музыканты отказались общаться с российским консулом. Они по-прежнему находятся в миграционном центре в общей камере на 80 человек.Ранее МИД Израиля подтвердил, что пытается помочь четырем музыкантам, которые также имеют гражданство еврейского государства.На прошлой неделе участников "Би-2" задержали в королевстве за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.Как сообщил РИА Новости генконсул России на Пхукете Владимир Соснов, у пяти из семи задержанных есть российское гражданство. Еще два члена группы въехали в страну по паспортам Израиля и Австралии.По законам Таиланда, депортация производится в страну выдачи паспорта.

https://ria.ru/20240112/belyy-1920910455.html

https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, таиланд, би-2, в мире