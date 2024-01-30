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Раскрыта судьба участников "Би-2" после депортации из Таиланда - РИА Новости, 30.01.2024
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Шоубиз
 
05:00 30.01.2024 (обновлено: 06:27 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/tailand-1924264345.html
Раскрыта судьба участников "Би-2" после депортации из Таиланда
Раскрыта судьба участников "Би-2" после депортации из Таиланда - РИА Новости, 30.01.2024
Раскрыта судьба участников "Би-2" после депортации из Таиланда
Четырех участников группы "Би-2", задержанных в Таиланде, депортируют Израиль, сообщило израильское издание Ynet. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T05:00
2024-01-30T06:27
шоубиз
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Четырех участников группы "Би-2", задержанных в Таиланде, депортируют Израиль, сообщило израильское издание Ynet."После вмешательства министерства иностранных дел и посольства Израиля в Таиланде четверо членов израильской группы, задержанных в Бангкоке, будут депортированы в Израиль", — пишет портал.Как уточняется в публикации, все семь участников группы являются гражданами России, однако четверо из них имеют гражданство Израиля, один участник — Австралии и еще один — США."По процедуре их должны депортировать в страну, по паспорту которой они въехали в Таиланд", — указывает издание.По информации портала, четверо музыкантов уже купили билеты в Израиль, их депортируют во вторник.В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.Как сообщил РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.
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в мире, таиланд, израиль, россия, би-2
Шоубиз, В мире, Таиланд, Израиль, Россия, Би-2
Раскрыта судьба участников "Би-2" после депортации из Таиланда

Ynet: задержанных в Таиланде музыкантов "Би-2" вышлют в Израиль, а не в Россию

© АГН "Москва"Группа "Би-2"
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© АГН "Москва"
Группа "Би-2". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Четырех участников группы "Би-2", задержанных в Таиланде, депортируют Израиль, сообщило израильское издание Ynet.
«
"После вмешательства министерства иностранных дел и посольства Израиля в Таиланде четверо членов израильской группы, задержанных в Бангкоке, будут депортированы в Израиль", — пишет портал.
Как уточняется в публикации, все семь участников группы являются гражданами России, однако четверо из них имеют гражданство Израиля, один участник — Австралии и еще один — США.
«
"По процедуре их должны депортировать в страну, по паспорту которой они въехали в Таиланд", — указывает издание.
По информации портала, четверо музыкантов уже купили билеты в Израиль, их депортируют во вторник.
В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.
Как сообщил РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным*
27 января, 14:56
 
ШоубизВ миреТаиландИзраильРоссияБи-2
 
 
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