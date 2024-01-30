https://ria.ru/20240130/tailand-1924264345.html

Раскрыта судьба участников "Би-2" после депортации из Таиланда

Раскрыта судьба участников "Би-2" после депортации из Таиланда - РИА Новости, 30.01.2024

Раскрыта судьба участников "Би-2" после депортации из Таиланда

Четырех участников группы "Би-2", задержанных в Таиланде, депортируют Израиль, сообщило израильское издание Ynet. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T05:00

2024-01-30T05:00

2024-01-30T06:27

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Четырех участников группы "Би-2", задержанных в Таиланде, депортируют Израиль, сообщило израильское издание Ynet."После вмешательства министерства иностранных дел и посольства Израиля в Таиланде четверо членов израильской группы, задержанных в Бангкоке, будут депортированы в Израиль", — пишет портал.Как уточняется в публикации, все семь участников группы являются гражданами России, однако четверо из них имеют гражданство Израиля, один участник — Австралии и еще один — США."По процедуре их должны депортировать в страну, по паспорту которой они въехали в Таиланд", — указывает издание.По информации портала, четверо музыкантов уже купили билеты в Израиль, их депортируют во вторник.В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.Как сообщил РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.

https://ria.ru/20240127/zakharova-1923854111.html

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в мире, таиланд, израиль, россия, би-2