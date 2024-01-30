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Многие страны думают над альтернативами SWIFT, заявила Набиуллина - РИА Новости, 30.01.2024
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08:08 30.01.2024 (обновлено: 11:16 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/swift-1924272915.html
Многие страны думают над альтернативами SWIFT, заявила Набиуллина
Многие страны думают над альтернативами SWIFT, заявила Набиуллина - РИА Новости, 30.01.2024
Многие страны думают над альтернативами SWIFT, заявила Набиуллина
Многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:08
2024-01-30T11:16
экономика
swift
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей", — сказала она.Как объяснила Набиуллина, если бизнес заинтересован в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений, а устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, то понятно, что начинается активный поиск альтернативных возможностей.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.В середине января в интервью РИА Новости Набиуллина рассказывала, что к российской системе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240116/tsb-1921636495.html
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экономика, swift, эльвира набиуллина
Экономика, SWIFT, Эльвира Набиуллина
Многие страны думают над альтернативами SWIFT, заявила Набиуллина

Набиуллина: устоявшаяся система международных платежей стала рискованной

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«
"Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей", — сказала она.
Как объяснила Набиуллина, если бизнес заинтересован в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений, а устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, то понятно, что начинается активный поиск альтернативных возможностей.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.
В середине января в интервью РИА Новости Набиуллина рассказывала, что к российской системе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.
Читайте полный текст интервью >>>
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В ЦБ назвали число стран, подключившихся к российскому аналогу SWIFT
16 января, 14:56
 
ЭкономикаSWIFTЭльвира Набиуллина
 
 
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