https://ria.ru/20240130/swift-1924272915.html

Многие страны думают над альтернативами SWIFT, заявила Набиуллина

Многие страны думают над альтернативами SWIFT, заявила Набиуллина - РИА Новости, 30.01.2024

Многие страны думают над альтернативами SWIFT, заявила Набиуллина

Многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:08

2024-01-30T08:08

2024-01-30T11:16

экономика

swift

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей", — сказала она.Как объяснила Набиуллина, если бизнес заинтересован в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений, а устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, то понятно, что начинается активный поиск альтернативных возможностей.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.В середине января в интервью РИА Новости Набиуллина рассказывала, что к российской системе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240116/tsb-1921636495.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, swift, эльвира набиуллина