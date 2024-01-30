https://ria.ru/20240130/svo-1924427196.html

Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы

Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы - РИА Новости, 30.01.2024

Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы

Депутат Новгородской областной думы Алексей Прокопов доставил бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети, бензопилы, продукты, сообщает пресс-служба парламента... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:53

2024-01-30T17:53

2024-01-30T17:53

надежные люди

луганская народная республика

новгородская областная дума

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Алексей Прокопов доставил бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети, бензопилы, продукты, сообщает пресс-служба парламента региона. "Новгородским бойцам, служащим в 27-м артиллерийском полку под Первомайском на территории ЛНР, депутат передал вещи и предметы первой необходимости, собранные жителями нашего региона. В составе груза - маскировочные сети, бензопилы, медицинские препараты, средства гигиены, окопные свечи, продукты питания", - говорится в сообщении. Уточняется, что новгородские школьники передали для военнослужащих открытки с пожеланиями и рисунки. "Бойцы чувствуют нашу поддержку, и мы, безусловно, будем продолжать её оказывать. Отрабатываем все заявки. Так, сразу после визита дополнительно направили в зону СВО квадрокоптеры", - приводит пресс-служба слова Прокопова.

https://ria.ru/20240128/svechi-1924038177.html

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луганская народная республика, новгородская областная дума