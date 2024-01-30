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Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы - РИА Новости, 30.01.2024
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Надежные люди
 
17:53 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/svo-1924427196.html
Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы
Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы - РИА Новости, 30.01.2024
Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы
Депутат Новгородской областной думы Алексей Прокопов доставил бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети, бензопилы, продукты, сообщает пресс-служба парламента... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:53
2024-01-30T17:53
надежные люди
луганская народная республика
новгородская областная дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Алексей Прокопов доставил бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети, бензопилы, продукты, сообщает пресс-служба парламента региона. "Новгородским бойцам, служащим в 27-м артиллерийском полку под Первомайском на территории ЛНР, депутат передал вещи и предметы первой необходимости, собранные жителями нашего региона. В составе груза - маскировочные сети, бензопилы, медицинские препараты, средства гигиены, окопные свечи, продукты питания", - говорится в сообщении. Уточняется, что новгородские школьники передали для военнослужащих открытки с пожеланиями и рисунки. "Бойцы чувствуют нашу поддержку, и мы, безусловно, будем продолжать её оказывать. Отрабатываем все заявки. Так, сразу после визита дополнительно направили в зону СВО квадрокоптеры", - приводит пресс-служба слова Прокопова.
https://ria.ru/20240128/svechi-1924038177.html
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луганская народная республика, новгородская областная дума
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Новгородская областная Дума
Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы

Прокопов доставил бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети, бензопилы, продукты

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Алексей Прокопов доставил бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети, бензопилы, продукты, сообщает пресс-служба парламента региона.
"Новгородским бойцам, служащим в 27-м артиллерийском полку под Первомайском на территории ЛНР, депутат передал вещи и предметы первой необходимости, собранные жителями нашего региона. В составе груза - маскировочные сети, бензопилы, медицинские препараты, средства гигиены, окопные свечи, продукты питания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новгородские школьники передали для военнослужащих открытки с пожеланиями и рисунки.
"Бойцы чувствуют нашу поддержку, и мы, безусловно, будем продолжать её оказывать. Отрабатываем все заявки. Так, сразу после визита дополнительно направили в зону СВО квадрокоптеры", - приводит пресс-служба слова Прокопова.
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Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаНовгородская областная Дума
 
 
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