https://ria.ru/20240130/svo-1924427196.html
Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы
Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы - РИА Новости, 30.01.2024
Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы
Депутат Новгородской областной думы Алексей Прокопов доставил бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети, бензопилы, продукты, сообщает пресс-служба парламента... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:53
2024-01-30T17:53
2024-01-30T17:53
надежные люди
луганская народная республика
новгородская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Алексей Прокопов доставил бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети, бензопилы, продукты, сообщает пресс-служба парламента региона. "Новгородским бойцам, служащим в 27-м артиллерийском полку под Первомайском на территории ЛНР, депутат передал вещи и предметы первой необходимости, собранные жителями нашего региона. В составе груза - маскировочные сети, бензопилы, медицинские препараты, средства гигиены, окопные свечи, продукты питания", - говорится в сообщении. Уточняется, что новгородские школьники передали для военнослужащих открытки с пожеланиями и рисунки. "Бойцы чувствуют нашу поддержку, и мы, безусловно, будем продолжать её оказывать. Отрабатываем все заявки. Так, сразу после визита дополнительно направили в зону СВО квадрокоптеры", - приводит пресс-служба слова Прокопова.
https://ria.ru/20240128/svechi-1924038177.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_54e9282e85d4b51ff5e74d9b6317a749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, новгородская областная дума
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Новгородская областная Дума
Новгородский депутат отвез бойцам СВО маскировочные сети и бензопилы
Прокопов доставил бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети, бензопилы, продукты
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Алексей Прокопов доставил бойцам СВО в ЛНР маскировочные сети, бензопилы, продукты, сообщает пресс-служба парламента региона.
"Новгородским бойцам, служащим в 27-м артиллерийском полку под Первомайском на территории ЛНР, депутат передал вещи и предметы первой необходимости, собранные жителями нашего региона. В составе груза - маскировочные сети, бензопилы, медицинские препараты, средства гигиены, окопные свечи, продукты питания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новгородские школьники передали для военнослужащих открытки с пожеланиями и рисунки.
"Бойцы чувствуют нашу поддержку, и мы, безусловно, будем продолжать её оказывать. Отрабатываем все заявки. Так, сразу после визита дополнительно направили в зону СВО квадрокоптеры", - приводит пресс-служба слова Прокопова.
Казачата из детского сада в Анапе изготовили полсотни окопных свечей