https://ria.ru/20240130/svo-1924320047.html

Лавров назвал заявления западных политиков о последствиях СВО абсурдными

Лавров назвал заявления западных политиков о последствиях СВО абсурдными - РИА Новости, 30.01.2024

Лавров назвал заявления западных политиков о последствиях СВО абсурдными

Заявления западных политиков о том, что Прибалтика, Швеция, Финляндия якобы будут "следующими" в случае победы России в украинском конфликте абсурдны, заявил... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:14

2024-01-30T12:14

2024-01-30T12:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

прибалтика

сергей лавров

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Заявления западных политиков о том, что Прибалтика, Швеция, Финляндия якобы будут "следующими" в случае победы России в украинском конфликте абсурдны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Совсем недавно бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который работает консультантом или советником при команде (Владимира - ред.) Зеленского, заявил, что Запад рассматривает Украину в качестве "оборонительного вала" перед Россией. Менталитет такой: все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, "стратегического поражения" России... Они же прямо говорят: "Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия. Не кто-нибудь, президент США Джо Байден об этом сказал", - сказал он в ходе посольского круглого стола по украинской тематике. "Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь, мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине. Мы устраняем историческую несправедливость. Мы устраняем попытки не просто переписать историю народов нашей страны, а эту историю забыть навсегда и превратить современные территории, на которых веками жили русские и другие народы России, превратить эти территории в плацдарм, который НАТО во главе с США стала бы использовать для нанесения угроз безопасности Российской Федерации", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, прибалтика, сергей лавров, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швеция, финляндия, ситуация в днр и лнр