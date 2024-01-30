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Лавров назвал заявления западных политиков о последствиях СВО абсурдными - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/svo-1924320047.html
Лавров назвал заявления западных политиков о последствиях СВО абсурдными
Лавров назвал заявления западных политиков о последствиях СВО абсурдными - РИА Новости, 30.01.2024
Лавров назвал заявления западных политиков о последствиях СВО абсурдными
Заявления западных политиков о том, что Прибалтика, Швеция, Финляндия якобы будут "следующими" в случае победы России в украинском конфликте абсурдны, заявил... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:14
2024-01-30T12:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
прибалтика
сергей лавров
нато
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Заявления западных политиков о том, что Прибалтика, Швеция, Финляндия якобы будут "следующими" в случае победы России в украинском конфликте абсурдны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Совсем недавно бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который работает консультантом или советником при команде (Владимира - ред.) Зеленского, заявил, что Запад рассматривает Украину в качестве "оборонительного вала" перед Россией. Менталитет такой: все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, "стратегического поражения" России... Они же прямо говорят: "Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия. Не кто-нибудь, президент США Джо Байден об этом сказал", - сказал он в ходе посольского круглого стола по украинской тематике. "Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь, мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине. Мы устраняем историческую несправедливость. Мы устраняем попытки не просто переписать историю народов нашей страны, а эту историю забыть навсегда и превратить современные территории, на которых веками жили русские и другие народы России, превратить эти территории в плацдарм, который НАТО во главе с США стала бы использовать для нанесения угроз безопасности Российской Федерации", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html
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россия, украина, прибалтика, сергей лавров, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швеция, финляндия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Прибалтика, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Швеция, Финляндия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров назвал заявления западных политиков о последствиях СВО абсурдными

Лавров: заявления, что Прибалтика и Финляндия будут следующими, абсурдны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Заявления западных политиков о том, что Прибалтика, Швеция, Финляндия якобы будут "следующими" в случае победы России в украинском конфликте абсурдны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Совсем недавно бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который работает консультантом или советником при команде (Владимира - ред.) Зеленского, заявил, что Запад рассматривает Украину в качестве "оборонительного вала" перед Россией. Менталитет такой: все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, "стратегического поражения" России... Они же прямо говорят: "Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия. Не кто-нибудь, президент США Джо Байден об этом сказал", - сказал он в ходе посольского круглого стола по украинской тематике.
"Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь, мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине. Мы устраняем историческую несправедливость. Мы устраняем попытки не просто переписать историю народов нашей страны, а эту историю забыть навсегда и превратить современные территории, на которых веками жили русские и другие народы России, превратить эти территории в плацдарм, который НАТО во главе с США стала бы использовать для нанесения угроз безопасности Российской Федерации", - подчеркнул министр.
Вид на Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
"Спим спокойно". Премьер Финляндии развеял миф о российской угрозе
19 января, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПрибалтикаСергей ЛавровНАТОВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ШвецияФинляндияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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