https://ria.ru/20240130/sviridova-1924338867.html

Свиридова, выдвинутая в президенты от ДПР, не собрала нужное число подписей

Свиридова, выдвинутая в президенты от ДПР, не собрала нужное число подписей - РИА Новости, 30.01.2024

Свиридова, выдвинутая в президенты от ДПР, не собрала нужное число подписей

Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России на выборы президента РФ, не сумела собрать необходимого числа подписей в свою поддержку, партия... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:11

2024-01-30T13:11

2024-01-30T13:11

выборы президента россии — 2024

россия

политика

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России на выборы президента РФ, не сумела собрать необходимого числа подписей в свою поддержку, партия решила поддержать действующего президента России Владимира Путина на выборах в марте, сообщил РИА Новости председатель партии Александр Зорин. "Сегодня мы уведомили ЦИК, что не будем сдавать подписи, поскольку не собрали нужного количества подписей, которые требовались, во всех регионах. Чтобы не отвлекать ресурс Центризбиркома и других государственных ведомств, мы подписи сдавать не будем", - заявил РИА Новости Зорин. Он отметил, что ДПР решила поддержать на предстоящих выборах действующего президента. "С утра мы побывали в штабе президента Владимира Владимировича Путина и передали наказы избирателей, их было несколько тысяч, но мы сформулировали и передали больше ста. Мы выразили поддержку, ДПР на следующих выборах поддержит кандидата Путина", - добавил председатель партии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240130/vybory-1924327680.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика