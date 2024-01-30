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Свиридова, выдвинутая в президенты от ДПР, не собрала нужное число подписей - РИА Новости, 30.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:11 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/sviridova-1924338867.html
Свиридова, выдвинутая в президенты от ДПР, не собрала нужное число подписей
Свиридова, выдвинутая в президенты от ДПР, не собрала нужное число подписей - РИА Новости, 30.01.2024
Свиридова, выдвинутая в президенты от ДПР, не собрала нужное число подписей
Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России на выборы президента РФ, не сумела собрать необходимого числа подписей в свою поддержку, партия... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:11
2024-01-30T13:11
выборы президента россии — 2024
россия
политика
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России на выборы президента РФ, не сумела собрать необходимого числа подписей в свою поддержку, партия решила поддержать действующего президента России Владимира Путина на выборах в марте, сообщил РИА Новости председатель партии Александр Зорин. "Сегодня мы уведомили ЦИК, что не будем сдавать подписи, поскольку не собрали нужного количества подписей, которые требовались, во всех регионах. Чтобы не отвлекать ресурс Центризбиркома и других государственных ведомств, мы подписи сдавать не будем", - заявил РИА Новости Зорин. Он отметил, что ДПР решила поддержать на предстоящих выборах действующего президента. "С утра мы побывали в штабе президента Владимира Владимировича Путина и передали наказы избирателей, их было несколько тысяч, но мы сформулировали и передали больше ста. Мы выразили поддержку, ДПР на следующих выборах поддержит кандидата Путина", - добавил председатель партии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240130/vybory-1924327680.html
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россия, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика
Свиридова, выдвинутая в президенты от ДПР, не собрала нужное число подписей

Выдвинутая в президенты от ДПР Ирина Свиридова не собрала нужное число подписей

© Демократическая партия РоссииИрина Свиридова
Ирина Свиридова
© Демократическая партия России
Ирина Свиридова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России на выборы президента РФ, не сумела собрать необходимого числа подписей в свою поддержку, партия решила поддержать действующего президента России Владимира Путина на выборах в марте, сообщил РИА Новости председатель партии Александр Зорин.
"Сегодня мы уведомили ЦИК, что не будем сдавать подписи, поскольку не собрали нужного количества подписей, которые требовались, во всех регионах. Чтобы не отвлекать ресурс Центризбиркома и других государственных ведомств, мы подписи сдавать не будем", - заявил РИА Новости Зорин.
Он отметил, что ДПР решила поддержать на предстоящих выборах действующего президента.
"С утра мы побывали в штабе президента Владимира Владимировича Путина и передали наказы избирателей, их было несколько тысяч, но мы сформулировали и передали больше ста. Мы выразили поддержку, ДПР на следующих выборах поддержит кандидата Путина", - добавил председатель партии.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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