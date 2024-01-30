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Жителя Омской области осудили на девять лет за убийство жены топором - РИА Новости, 30.01.2024
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17:01 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/sud-1924407798.html
Жителя Омской области осудили на девять лет за убийство жены топором
Жителя Омской области осудили на девять лет за убийство жены топором - РИА Новости, 30.01.2024
Жителя Омской области осудили на девять лет за убийство жены топором
Житель Омской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство топором жены, тело которой он расчленил и сжег, сообщило региональное управление... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:01
2024-01-30T17:01
происшествия
омская область
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ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Житель Омской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство топором жены, тело которой он расчленил и сжег, сообщило региональное управление СК РФ. В июне в полицию Тары обратилась женщина и рассказала об исчезновении 36-летней сестры - матери двоих детей. По ее словам, женщина ушла из дома в три ночи после ссоры с мужем. Полицейские при осмотре дома нашли замытые следы крови на диване. Их происхождение 33-летний супруг Владимир Кочкин внятно объяснить не смог. Впоследствии он признался в убийстве и показал место, где были обнаружены останки погибшей, сообщали в ноябре в СК. Выяснилось, что Кочкин во время ссоры топором нанес удар жене по голове, вывез тело на автомобиле в лес в 3 километрах от Тары, расчленил и, облив горючей жидкостью, сжег. "В ходе следствия злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Приговором суда подсудимому назначено 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в релизе. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что Кочкин утверждал, что супруга плохо относилась к 16-летней дочери и постоянно его ревновала, найдя в телефоне переписку с другой. По словам подсудимого, в тот день супруга была пьяна, они поссорились из-за того, что женщина ругала дочь, а после нанесла мужу несколько ударов кочергой по спине. У него на руках был 10-месячный сын. Он уложил ребенка спать, вернулся и ударил жену топором. Кочкин закопал тело, но затем решил, что этого недостаточно, и поджег его. "Снова приехал на место, выкопал яму, тело уже догорело. Он положил тело в яму, начал присыпать землей. Понял, что так ее найдут, начал раскапывать, разрубил тело лопатой на части. После чего погрузил части тела в мешки и с ними приехал домой", - сказал источник. Вернувшись домой, он взял мешки, отправился в лес и закопал там два мешка, еще два мешка закопал в другом месте. Затем, скрывая свою причастность к убийству, принимал активное участие в поисках супруги и даже ходил с ее матерью к гадалке. Дети Кочкиных переданы под опеку.
https://ria.ru/20231215/mvd-1916092126.html
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Жителя Омской области осудили на девять лет за убийство жены топором

СК: омича, топором убившего и расчленившего жену, осудили на 9 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Житель Омской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство топором жены, тело которой он расчленил и сжег, сообщило региональное управление СК РФ.
В июне в полицию Тары обратилась женщина и рассказала об исчезновении 36-летней сестры - матери двоих детей. По ее словам, женщина ушла из дома в три ночи после ссоры с мужем. Полицейские при осмотре дома нашли замытые следы крови на диване. Их происхождение 33-летний супруг Владимир Кочкин внятно объяснить не смог. Впоследствии он признался в убийстве и показал место, где были обнаружены останки погибшей, сообщали в ноябре в СК.
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Выяснилось, что Кочкин во время ссоры топором нанес удар жене по голове, вывез тело на автомобиле в лес в 3 километрах от Тары, расчленил и, облив горючей жидкостью, сжег.
"В ходе следствия злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Приговором суда подсудимому назначено 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что Кочкин утверждал, что супруга плохо относилась к 16-летней дочери и постоянно его ревновала, найдя в телефоне переписку с другой. По словам подсудимого, в тот день супруга была пьяна, они поссорились из-за того, что женщина ругала дочь, а после нанесла мужу несколько ударов кочергой по спине. У него на руках был 10-месячный сын. Он уложил ребенка спать, вернулся и ударил жену топором.
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Кочкин закопал тело, но затем решил, что этого недостаточно, и поджег его. "Снова приехал на место, выкопал яму, тело уже догорело. Он положил тело в яму, начал присыпать землей. Понял, что так ее найдут, начал раскапывать, разрубил тело лопатой на части. После чего погрузил части тела в мешки и с ними приехал домой", - сказал источник.
Вернувшись домой, он взял мешки, отправился в лес и закопал там два мешка, еще два мешка закопал в другом месте. Затем, скрывая свою причастность к убийству, принимал активное участие в поисках супруги и даже ходил с ее матерью к гадалке.
Дети Кочкиных переданы под опеку.
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