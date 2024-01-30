https://ria.ru/20240130/sud-1924407798.html

Жителя Омской области осудили на девять лет за убийство жены топором

Жителя Омской области осудили на девять лет за убийство жены топором - РИА Новости, 30.01.2024

Жителя Омской области осудили на девять лет за убийство жены топором

Житель Омской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство топором жены, тело которой он расчленил и сжег, сообщило региональное управление... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:01

2024-01-30T17:01

2024-01-30T17:01

происшествия

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Житель Омской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство топором жены, тело которой он расчленил и сжег, сообщило региональное управление СК РФ. В июне в полицию Тары обратилась женщина и рассказала об исчезновении 36-летней сестры - матери двоих детей. По ее словам, женщина ушла из дома в три ночи после ссоры с мужем. Полицейские при осмотре дома нашли замытые следы крови на диване. Их происхождение 33-летний супруг Владимир Кочкин внятно объяснить не смог. Впоследствии он признался в убийстве и показал место, где были обнаружены останки погибшей, сообщали в ноябре в СК. Выяснилось, что Кочкин во время ссоры топором нанес удар жене по голове, вывез тело на автомобиле в лес в 3 километрах от Тары, расчленил и, облив горючей жидкостью, сжег. "В ходе следствия злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Приговором суда подсудимому назначено 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в релизе. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что Кочкин утверждал, что супруга плохо относилась к 16-летней дочери и постоянно его ревновала, найдя в телефоне переписку с другой. По словам подсудимого, в тот день супруга была пьяна, они поссорились из-за того, что женщина ругала дочь, а после нанесла мужу несколько ударов кочергой по спине. У него на руках был 10-месячный сын. Он уложил ребенка спать, вернулся и ударил жену топором. Кочкин закопал тело, но затем решил, что этого недостаточно, и поджег его. "Снова приехал на место, выкопал яму, тело уже догорело. Он положил тело в яму, начал присыпать землей. Понял, что так ее найдут, начал раскапывать, разрубил тело лопатой на части. После чего погрузил части тела в мешки и с ними приехал домой", - сказал источник. Вернувшись домой, он взял мешки, отправился в лес и закопал там два мешка, еще два мешка закопал в другом месте. Затем, скрывая свою причастность к убийству, принимал активное участие в поисках супруги и даже ходил с ее матерью к гадалке. Дети Кочкиных переданы под опеку.

https://ria.ru/20231215/mvd-1916092126.html

https://ria.ru/20231221/peterburzhets-1917220736.html

https://ria.ru/20240102/sk-1919479411.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область