https://ria.ru/20240130/stavka-1924290919.html

Набиуллина рассказала о влиянии повышения ключевой ставки на инфляцию

Набиуллина рассказала о влиянии повышения ключевой ставки на инфляцию - РИА Новости, 30.01.2024

Набиуллина рассказала о влиянии повышения ключевой ставки на инфляцию

Повышение ключевой ставки Банка России уже сказывается на инфляции в стране: в декабре она замедлилась и в январе статистика тоже обнадеживающая, однако высокие РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:26

2024-01-30T10:26

2024-01-30T11:16

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Повышение ключевой ставки Банка России уже сказывается на инфляции в стране: в декабре она замедлилась и в январе статистика тоже обнадеживающая, однако высокие ценовые ожидания граждан и бизнеса все еще беспокоят регулятор, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Регулятор с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил совокупно 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. По данным Росстата, в декабре годовая инфляция замедлилась впервые с апреля и составила по итогам года 7,42%."Наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы обуздать инфляцию и вернуть ее к нашей цели 4%. Мы для этого повышали ключевую ставку. На наш взгляд, эффект уже проявляется... Мы видим, что и в декабре текущие темпы роста цен стали ниже, чем в ноябре, и в январе статистика тоже обнадеживающая", - сообщила Набиуллина.Согласно последним данным, инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе резко замедлились - до 12,7% с декабрьских 14,2%, хотя они все еще выше ноябрьских уровней. В то же время ценовые ожидания предприятий в январе увеличились на 1,2 пункта, до 24,2 пункта.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240117/inflyatsiya-1921872943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина