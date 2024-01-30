https://ria.ru/20240130/stavka-1924286759.html
Набиуллина рассказала, когда в России может понизиться ключевая ставка
Набиуллина рассказала, когда в России может понизиться ключевая ставка - РИА Новости, 30.01.2024
Набиуллина рассказала, когда в России может понизиться ключевая ставка
Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:56
2024-01-30T09:56
2024-01-30T11:16
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e971a30d989454f52641780fe806a04.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции в стране, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Если посмотрите на наш базовый прогноз - мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый", - сказала Набиуллина.ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт. Но уже в августе на фоне обвала рубля регулятор резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. В сентябре ЦБ увеличил ставку на 1 процентный пункт, а в октябре - еще на 2 процентных пункта, доведя ее до 15% годовых. В декабре 2023 года регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку еще на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года.Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20231215/stavka-1916047797.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83e9ea3c36f89861b30cb19a5889ba36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала, когда в России может понизиться ключевая ставка
Набиуллина спрогнозировала снижение ключевой ставки в России во втором полугодии
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции в стране, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Если посмотрите на наш базовый прогноз - мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый", - сказала Набиуллина.
ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт. Но уже в августе на фоне обвала рубля регулятор резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. В сентябре ЦБ увеличил ставку на 1 процентный пункт, а в октябре - еще на 2 процентных пункта, доведя ее до 15% годовых. В декабре 2023 года регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку еще на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.
Набиуллина рассказала, как долго ключевая ставка останется высокой