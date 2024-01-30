https://ria.ru/20240130/stavka-1924286759.html

Набиуллина рассказала, когда в России может понизиться ключевая ставка

Набиуллина рассказала, когда в России может понизиться ключевая ставка - РИА Новости, 30.01.2024

Набиуллина рассказала, когда в России может понизиться ключевая ставка

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:56

2024-01-30T09:56

2024-01-30T11:16

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции в стране, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Если посмотрите на наш базовый прогноз - мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый", - сказала Набиуллина.ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт. Но уже в августе на фоне обвала рубля регулятор резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. В сентябре ЦБ увеличил ставку на 1 процентный пункт, а в октябре - еще на 2 процентных пункта, доведя ее до 15% годовых. В декабре 2023 года регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку еще на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года.Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20231215/stavka-1916047797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)