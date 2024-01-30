Спираль смерти. Предсказавший крах 2008 года эксперт сделал заявление о США
Экономист Нассим Талеб: рост госдолга приведет США к "смертельной спирали"
© AP Photo / Mary AltafferУличные знаки возле Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Mary Altaffer
Уличные знаки возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Рост государственного долга и нехватка денег приведут экономику США к печальному концу, заявил американский экономист и трейдер Нассим Талеб. Его цитирует Bloomberg.
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"Пока конгресс будет продолжать увеличивать лимит долга, потому что боится последствий правильных решений — такова структура политической системы, — в конечном итоге возникнет долговая спираль. А долговая спираль похожа на спираль смерти", — поделился мнением эксперт.
Талеб определил растущую долговую нагрузку как "белого лебедя" — риск, который более вероятен, чем неожиданное событие, называемое "черным лебедем". Он не уточнил, какие могут быть сценарии обрушения рынка, но отметил, что к "белому лебедю" относится дефицит бюджета США, а также уязвимость экономики, которая сейчас менее устойчива к потрясениям, нежели в предыдущие годы.
Нассим Талеб — американский писатель, бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни". Талеб предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, благодаря чему заработал несколько миллионов долларов.