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Спираль смерти. Предсказавший крах 2008 года эксперт сделал заявление о США - РИА Новости, 30.01.2024
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21:13 30.01.2024 (обновлено: 22:15 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/ssha-1924460506.html
Спираль смерти. Предсказавший крах 2008 года эксперт сделал заявление о США
Спираль смерти. Предсказавший крах 2008 года эксперт сделал заявление о США - РИА Новости, 30.01.2024
Спираль смерти. Предсказавший крах 2008 года эксперт сделал заявление о США
Рост государственного долга и нехватка денег приведут экономику США к печальному концу, заявил американский экономист и трейдер Нассим Талеб. Его цитирует... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:13
2024-01-30T22:15
экономика
сша
нассим талеб
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Рост государственного долга и нехватка денег приведут экономику США к печальному концу, заявил американский экономист и трейдер Нассим Талеб. Его цитирует Bloomberg.&quot;Пока конгресс будет продолжать увеличивать лимит долга, потому что боится последствий правильных решений — такова структура политической системы, — в конечном итоге возникнет долговая спираль. А долговая спираль похожа на спираль смерти&quot;, — поделился мнением эксперт.Талеб определил растущую долговую нагрузку как "белого лебедя" — риск, который более вероятен, чем неожиданное событие, называемое "черным лебедем". Он не уточнил, какие могут быть сценарии обрушения рынка, но отметил, что к "белому лебедю" относится дефицит бюджета США, а также уязвимость экономики, которая сейчас менее устойчива к потрясениям, нежели в предыдущие годы.Нассим Талеб — американский писатель, бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни". Талеб предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, благодаря чему заработал несколько миллионов долларов.
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экономика, сша, нассим талеб
Экономика, США, Нассим Талеб
Спираль смерти. Предсказавший крах 2008 года эксперт сделал заявление о США

Экономист Нассим Талеб: рост госдолга приведет США к "смертельной спирали"

© AP Photo / Mary AltafferУличные знаки возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Уличные знаки возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Уличные знаки возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Рост государственного долга и нехватка денег приведут экономику США к печальному концу, заявил американский экономист и трейдер Нассим Талеб. Его цитирует Bloomberg.
«

"Пока конгресс будет продолжать увеличивать лимит долга, потому что боится последствий правильных решений — такова структура политической системы, — в конечном итоге возникнет долговая спираль. А долговая спираль похожа на спираль смерти", — поделился мнением эксперт.

Талеб определил растущую долговую нагрузку как "белого лебедя" — риск, который более вероятен, чем неожиданное событие, называемое "черным лебедем". Он не уточнил, какие могут быть сценарии обрушения рынка, но отметил, что к "белому лебедю" относится дефицит бюджета США, а также уязвимость экономики, которая сейчас менее устойчива к потрясениям, нежели в предыдущие годы.
Нассим Талеб — американский писатель, бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни". Талеб предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, благодаря чему заработал несколько миллионов долларов.
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