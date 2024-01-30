https://ria.ru/20240130/ssha-1924460506.html

Спираль смерти. Предсказавший крах 2008 года эксперт сделал заявление о США

Спираль смерти. Предсказавший крах 2008 года эксперт сделал заявление о США - РИА Новости, 30.01.2024

Спираль смерти. Предсказавший крах 2008 года эксперт сделал заявление о США

Рост государственного долга и нехватка денег приведут экономику США к печальному концу, заявил американский экономист и трейдер Нассим Талеб. Его цитирует... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T21:13

2024-01-30T21:13

2024-01-30T22:15

экономика

сша

нассим талеб

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Рост государственного долга и нехватка денег приведут экономику США к печальному концу, заявил американский экономист и трейдер Нассим Талеб. Его цитирует Bloomberg."Пока конгресс будет продолжать увеличивать лимит долга, потому что боится последствий правильных решений — такова структура политической системы, — в конечном итоге возникнет долговая спираль. А долговая спираль похожа на спираль смерти", — поделился мнением эксперт.Талеб определил растущую долговую нагрузку как "белого лебедя" — риск, который более вероятен, чем неожиданное событие, называемое "черным лебедем". Он не уточнил, какие могут быть сценарии обрушения рынка, но отметил, что к "белому лебедю" относится дефицит бюджета США, а также уязвимость экономики, которая сейчас менее устойчива к потрясениям, нежели в предыдущие годы.Нассим Талеб — американский писатель, бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни". Талеб предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, благодаря чему заработал несколько миллионов долларов.

https://ria.ru/20240130/borrel-1924455586.html

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, сша, нассим талеб