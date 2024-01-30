https://ria.ru/20240130/spetsoperatsiya-1924261111.html

На Купянском направлении отразили атаку украинских войск

На Купянском направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 30.01.2024

На Купянском направлении отразили атаку украинских войск

Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" отразили атаку ВСУ в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T03:08

2024-01-30T03:08

2024-01-30T03:11

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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" отразили атаку ВСУ в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны. "Отражаем с различными интервалами времени попытки захода ДРГ противника, вражеские накаты. Подавляем, уничтожаем врага. Так и в этот раз: цель подавлена, противник уничтожен. Пост обнаружил группу пехоты ВСУ. Мы отработали, цель поразили. Несмотря на неблагоприятную погоду, средствами разведки мы все равно обнаружили и поразили цели", - рассказал один из командиров подразделения.Мотострелки Западной группировки войск на Купянском направлении находятся на переднем крае обороны и первыми встречают накаты противника, отметили в ведомстве."Для нанесения массированного огневого воздействия на позициях подразделений оборудованы огневые точки, в том числе для крупнокалиберных пулеметов ДШК и автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя", - рассказали в ведомстве.Накануне в Минобороны сообщили об освобождении села Табаевка на Купянском направлении. Потери врага составили до 30 военнослужащих.

https://ria.ru/20240129/drony-1924047288.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире