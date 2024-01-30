Рейтинг@Mail.ru
На Купянском направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 30.01.2024 (обновлено: 03:11 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/spetsoperatsiya-1924261111.html
На Купянском направлении отразили атаку украинских войск
На Купянском направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 30.01.2024
На Купянском направлении отразили атаку украинских войск
Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" отразили атаку ВСУ в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T03:08
2024-01-30T03:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923155654_0:77:2556:1515_1920x0_80_0_0_8f7b4e7c0f940012fcc5f9e1934e8952.jpg
ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" отразили атаку ВСУ в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны. &quot;Отражаем с различными интервалами времени попытки захода ДРГ противника, вражеские накаты. Подавляем, уничтожаем врага. Так и в этот раз: цель подавлена, противник уничтожен. Пост обнаружил группу пехоты ВСУ. Мы отработали, цель поразили. Несмотря на неблагоприятную погоду, средствами разведки мы все равно обнаружили и поразили цели&quot;, - рассказал один из командиров подразделения.Мотострелки Западной группировки войск на Купянском направлении находятся на переднем крае обороны и первыми встречают накаты противника, отметили в ведомстве."Для нанесения массированного огневого воздействия на позициях подразделений оборудованы огневые точки, в том числе для крупнокалиберных пулеметов ДШК и автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя", - рассказали в ведомстве.Накануне в Минобороны сообщили об освобождении села Табаевка на Купянском направлении. Потери врага составили до 30 военнослужащих.
https://ria.ru/20240129/drony-1924047288.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923155654_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b104f08dd322af36e2d53dd7ee61f4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
На Купянском направлении отразили атаку украинских войск

Военные группировки войск "Запад" отразили на Купянском направлении атаку ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" отразили атаку ВСУ в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны.
«

"Отражаем с различными интервалами времени попытки захода ДРГ противника, вражеские накаты. Подавляем, уничтожаем врага. Так и в этот раз: цель подавлена, противник уничтожен. Пост обнаружил группу пехоты ВСУ. Мы отработали, цель поразили. Несмотря на неблагоприятную погоду, средствами разведки мы все равно обнаружили и поразили цели", - рассказал один из командиров подразделения.

Мотострелки Западной группировки войск на Купянском направлении находятся на переднем крае обороны и первыми встречают накаты противника, отметили в ведомстве.
"Для нанесения массированного огневого воздействия на позициях подразделений оборудованы огневые точки, в том числе для крупнокалиберных пулеметов ДШК и автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя", - рассказали в ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили об освобождении села Табаевка на Купянском направлении. Потери врага составили до 30 военнослужащих.
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Российские военные поразили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ
Вчера, 03:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала