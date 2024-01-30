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Прокуратура проверит информацию об отравлении собак в Татарстане - РИА Новости, 30.01.2024
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14:02 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/sobaki-1924356745.html
Прокуратура проверит информацию об отравлении собак в Татарстане
Прокуратура проверит информацию об отравлении собак в Татарстане - РИА Новости, 30.01.2024
Прокуратура проверит информацию об отравлении собак в Татарстане
Прокуратура проверяет информацию об отравлении нескольких собак в селе Шигали в Татарстане. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:02
2024-01-30T14:02
происшествия
высокогорский район
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об отравлении нескольких собак в селе Шигали в Татарстане. "Согласно сообщениям в ряде пабликов, местные жители бьют тревогу: уже несколько собак были жестоко отравлены… Прокуратура Высокогорского района поручила полиции зарегистрировать сообщение о происшествии и провести по нему процессуальную проверку", - говорится в сообщении прокуратуры Татарстана. По данным надзорного ведомства, очевидцы рассказывают о мужчине, который подъехал на автомобиле, высыпал что-то на землю и уехал. Из шести собак, попробовавших отраву, четыре уже умерли.
https://ria.ru/20240111/otravlenie-1920790625.html
высокогорский район
республика татарстан (татарстан)
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Дарья Буймова
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происшествия, высокогорский район, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Высокогорский район, Республика Татарстан (Татарстан)
Прокуратура проверит информацию об отравлении собак в Татарстане

Прокуратура проверит информацию об отравлении собак в селе Шигали в Татарстане

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Бездомные собаки. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об отравлении нескольких собак в селе Шигали в Татарстане.
"Согласно сообщениям в ряде пабликов, местные жители бьют тревогу: уже несколько собак были жестоко отравлены… Прокуратура Высокогорского района поручила полиции зарегистрировать сообщение о происшествии и провести по нему процессуальную проверку", - говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.
По данным надзорного ведомства, очевидцы рассказывают о мужчине, который подъехал на автомобиле, высыпал что-то на землю и уехал. Из шести собак, попробовавших отраву, четыре уже умерли.
Собаки - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Минводах массовое отравление собак заинтересовало полицию
11 января, 18:19
 
ПроисшествияВысокогорский районРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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