https://ria.ru/20240130/sobaki-1924356745.html

Прокуратура проверит информацию об отравлении собак в Татарстане

Прокуратура проверит информацию об отравлении собак в Татарстане - РИА Новости, 30.01.2024

Прокуратура проверит информацию об отравлении собак в Татарстане

Прокуратура проверяет информацию об отравлении нескольких собак в селе Шигали в Татарстане. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:02

2024-01-30T14:02

2024-01-30T14:02

происшествия

высокогорский район

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об отравлении нескольких собак в селе Шигали в Татарстане. "Согласно сообщениям в ряде пабликов, местные жители бьют тревогу: уже несколько собак были жестоко отравлены… Прокуратура Высокогорского района поручила полиции зарегистрировать сообщение о происшествии и провести по нему процессуальную проверку", - говорится в сообщении прокуратуры Татарстана. По данным надзорного ведомства, очевидцы рассказывают о мужчине, который подъехал на автомобиле, высыпал что-то на землю и уехал. Из шести собак, попробовавших отраву, четыре уже умерли.

https://ria.ru/20240111/otravlenie-1920790625.html

высокогорский район

республика татарстан (татарстан)

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, высокогорский район, республика татарстан (татарстан)