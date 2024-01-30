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Пентагон подтвердил намерение передать Киеву реактивные снаряды GLSDB - РИА Новости, 30.01.2024
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23:31 30.01.2024 (обновлено: 23:40 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/snaryady-1924472463.html
Пентагон подтвердил намерение передать Киеву реактивные снаряды GLSDB
Пентагон подтвердил намерение передать Киеву реактивные снаряды GLSDB - РИА Новости, 30.01.2024
Пентагон подтвердил намерение передать Киеву реактивные снаряды GLSDB
Пентагон подтвердил намерение передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, но отказался назвать сроки. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:31
2024-01-30T23:40
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россия
киев
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Пентагон подтвердил намерение передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, но отказался назвать сроки. Издание Politico ранее сообщило, что поставки возможны уже в среду после того, как инновационный боеприпас был успешно испытан американскими военными. "Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI", - сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов. Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона. "По соображениям оперативной безопасности мы не станем подтверждать конкретные сроки, оставляя Украине говорить о любых поставках", - отметил Райдер. Речь идет о "бомбе малого диаметра наземного базирования" GLSDB - совместной разработке компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года. Американские власти говорят, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924472010.html
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924467811.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, патрик райдер, министерство обороны сша, нато, politico
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Патрик Райдер, Министерство обороны США, НАТО, Politico
Пентагон подтвердил намерение передать Киеву реактивные снаряды GLSDB

Пентагон подтвердил намерение передать Киеву снаряды GLSDB, не назвав сроков

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Пентагон подтвердил намерение передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, но отказался назвать сроки.
Издание Politico ранее сообщило, что поставки возможны уже в среду после того, как инновационный боеприпас был успешно испытан американскими военными.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Вчера, 23:26
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"Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI", - сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов.
Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона. "По соображениям оперативной безопасности мы не станем подтверждать конкретные сроки, оставляя Украине говорить о любых поставках", - отметил Райдер.
Речь идет о "бомбе малого диаметра наземного базирования" GLSDB - совместной разработке компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года.
Американские власти говорят, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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УкраинаРоссияКиевСергей ЛавровПатрик РайдерМинистерство обороны СШАНАТОPolitico
 
 
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