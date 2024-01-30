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СМИ: Украина может в среду получить от США реактивные снаряды GLSDB
СМИ: Украина может в среду получить от США реактивные снаряды GLSDB - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ: Украина может в среду получить от США реактивные снаряды GLSDB
Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок, сообщило издание Politico со... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:22
2024-01-30T21:22
2024-01-30T21:33
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок, сообщило издание Politico со ссылкой на четыре анонимные источника."Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая, как ожидается, уже в среду поступит на поле боя", - сказано в публикации.Речь идет о "бомбе малого диаметра наземного базирования" GLSDB - совместной разработке компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено в феврале прошлого года.Американские власти говорят, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240130/vengriya-1924358548.html
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в мире, politico, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Politico, Украина, США, Министерство обороны США
СМИ: Украина может в среду получить от США реактивные снаряды GLSDB
Politico: Украина может в среду получить от США реактивные снаряды GLSDB