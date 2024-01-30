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План по передаче японских снарядов Украине через Британию заглох, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2024
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09:03 30.01.2024 (обновлено: 09:58 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/snaryady-1924277544.html
План по передаче японских снарядов Украине через Британию заглох, пишут СМИ
План по передаче японских снарядов Украине через Британию заглох, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2024
План по передаче японских снарядов Украине через Британию заглох, пишут СМИ
План по передаче японских 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Киеву после их экспорта в Британию застопорился, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:03
2024-01-30T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
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япония
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. План по передаче японских 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Киеву после их экспорта в Британию застопорился, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В декабре 2023 года бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что, исходя из смягчения правил экспорта оборонного оборудования, Токио может продавать артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров Лондону. До этого газета Financial Times сообщала, что Япония рассматривает возможность такого экспорта в Британию, тем самым она может косвенно помочь поставкам вооружения Киеву."В рамках предложенной инициативы японская компания должна была произвести 155-миллиметровые снаряды по лицензии британской BAE Systems, а затем отправить боеприпасы в Великобританию, дав возможность Лондону отправить больше боеприпасов на Украину. Сейчас этот план застопорился", - приводит издание слова источников.По данным источников, чиновники в Британии рассматривали вопрос о том, могут ли британские военные использовать 155-ммиллиметровые снаряды производства японской компании Komatsu, но решили отказаться от этой идеи, прежде чем официально предложить ее японской стороне. Точная причина такого решения не называется, однако Wall Street Journal отмечает, что в случае с 155-миллиметровыми снарядами иногда речь идет об их несовместимости с орудиями разных производителей.Как сообщили источники, количество снарядов, которые японская компания Komatsu могла поставить в Великобританию, всегда было ограничено.По мнению издания, создавшаяся ситуация подчеркивает трудности с поставками вооружения Киеву, с которыми сталкивается Запад.Представитель правительства Японии отказался комментировать ситуацию. Представитель минобороны Британии, в свою очередь, заявил, что Лондон и партнеры продолжают делать все, чтобы вооружить Украину как можно лучше.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.
https://ria.ru/20240130/svo-1924186975.html
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в мире, украина, япония, великобритания, bae systems
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Япония, Великобритания, BAE Systems
План по передаче японских снарядов Украине через Британию заглох, пишут СМИ

WSJ: план передачи японских снарядов Киеву после их экспорта в Британию заглох

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. План по передаче японских 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Киеву после их экспорта в Британию застопорился, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В декабре 2023 года бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что, исходя из смягчения правил экспорта оборонного оборудования, Токио может продавать артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров Лондону. До этого газета Financial Times сообщала, что Япония рассматривает возможность такого экспорта в Британию, тем самым она может косвенно помочь поставкам вооружения Киеву.
"В рамках предложенной инициативы японская компания должна была произвести 155-миллиметровые снаряды по лицензии британской BAE Systems, а затем отправить боеприпасы в Великобританию, дав возможность Лондону отправить больше боеприпасов на Украину. Сейчас этот план застопорился", - приводит издание слова источников.
По данным источников, чиновники в Британии рассматривали вопрос о том, могут ли британские военные использовать 155-ммиллиметровые снаряды производства японской компании Komatsu, но решили отказаться от этой идеи, прежде чем официально предложить ее японской стороне. Точная причина такого решения не называется, однако Wall Street Journal отмечает, что в случае с 155-миллиметровыми снарядами иногда речь идет об их несовместимости с орудиями разных производителей.
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Как сообщили источники, количество снарядов, которые японская компания Komatsu могла поставить в Великобританию, всегда было ограничено.
По мнению издания, создавшаяся ситуация подчеркивает трудности с поставками вооружения Киеву, с которыми сталкивается Запад.
Представитель правительства Японии отказался комментировать ситуацию. Представитель минобороны Британии, в свою очередь, заявил, что Лондон и партнеры продолжают делать все, чтобы вооружить Украину как можно лучше.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.
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