https://ria.ru/20240130/slozhnosti-1924457381.html

В пунктах выдачи Ozon возникли сложности с выдачей заказов

В пунктах выдачи Ozon возникли сложности с выдачей заказов - РИА Новости, 30.01.2024

В пунктах выдачи Ozon возникли сложности с выдачей заказов

Сложности с получением заказов наблюдаются в пунктах выдачи Ozon, со стороны компании сбоев нет, там ожидают устранения неполадок, сообщает маркетплейс. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:52

2024-01-30T20:52

2024-01-30T20:52

технологии

россия

ozon

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752504007_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_6b04ba21ba2b9f9bc96c420d450d39ce.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сложности с получением заказов наблюдаются в пунктах выдачи Ozon, со стороны компании сбоев нет, там ожидают устранения неполадок, сообщает маркетплейс. "Видим, что многие пользователи и партнеры не могут зайти на наш сайт и в приложения, а в пунктах выдачи сейчас есть сложности с выдачей заказов. Уже проверили все системы – на нашей стороне сбоев нет, что-то сломалось в доменной зоне .RU. Ждем вместе с вами, когда неполадки устранят", - заявили в компании. Отмечается, что сроки выдачи заказов, которые надо было забрать сегодня, продлятся на два дня. "С партнерами на связи, поможем им решить все возникающие вопросы", - добавили в Ozon. Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана. Позже в Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

https://ria.ru/20240130/sboy-1924456403.html

https://ria.ru/20240130/sboy-1924454821.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, ozon, москва, московская область (подмосковье)