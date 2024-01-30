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В пунктах выдачи Ozon возникли сложности с выдачей заказов - РИА Новости, 30.01.2024
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20:52 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/slozhnosti-1924457381.html
В пунктах выдачи Ozon возникли сложности с выдачей заказов
В пунктах выдачи Ozon возникли сложности с выдачей заказов - РИА Новости, 30.01.2024
В пунктах выдачи Ozon возникли сложности с выдачей заказов
Сложности с получением заказов наблюдаются в пунктах выдачи Ozon, со стороны компании сбоев нет, там ожидают устранения неполадок, сообщает маркетплейс. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:52
2024-01-30T20:52
технологии
россия
ozon
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сложности с получением заказов наблюдаются в пунктах выдачи Ozon, со стороны компании сбоев нет, там ожидают устранения неполадок, сообщает маркетплейс. "Видим, что многие пользователи и партнеры не могут зайти на наш сайт и в приложения, а в пунктах выдачи сейчас есть сложности с выдачей заказов. Уже проверили все системы – на нашей стороне сбоев нет, что-то сломалось в доменной зоне .RU. Ждем вместе с вами, когда неполадки устранят", - заявили в компании. Отмечается, что сроки выдачи заказов, которые надо было забрать сегодня, продлятся на два дня. "С партнерами на связи, поможем им решить все возникающие вопросы", - добавили в Ozon. Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана. Позже в Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
https://ria.ru/20240130/sboy-1924456403.html
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технологии, россия, ozon, москва, московская область (подмосковье)
Технологии, Россия, Ozon, Москва, Московская область (Подмосковье)
В пунктах выдачи Ozon возникли сложности с выдачей заказов

У Ozon возникли сложности на ПВЗ, компания ждет устранения неполадок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник на складе Ozon
Сотрудник на складе Ozon - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник на складе Ozon . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сложности с получением заказов наблюдаются в пунктах выдачи Ozon, со стороны компании сбоев нет, там ожидают устранения неполадок, сообщает маркетплейс.
«
"Видим, что многие пользователи и партнеры не могут зайти на наш сайт и в приложения, а в пунктах выдачи сейчас есть сложности с выдачей заказов. Уже проверили все системы – на нашей стороне сбоев нет, что-то сломалось в доменной зоне .RU. Ждем вместе с вами, когда неполадки устранят", - заявили в компании.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Вчера, 20:42
Отмечается, что сроки выдачи заказов, которые надо было забрать сегодня, продлятся на два дня. "С партнерами на связи, поможем им решить все возникающие вопросы", - добавили в Ozon.
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.
Позже в Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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ТехнологииРоссияOzonМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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