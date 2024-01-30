https://ria.ru/20240130/sifilis-1924469916.html

В США за пять лет почти на 80 процентов выросла заболеваемость сифилисом

В США за пять лет почти на 80 процентов выросла заболеваемость сифилисом - РИА Новости, 30.01.2024

В США за пять лет почти на 80 процентов выросла заболеваемость сифилисом

Число заболеваний сифилисом в США за пять лет с 2018 по 2022 годы увеличилось почти на 80% и достигло 203,5 тысяч выявленных случаев, свидетельствуют... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:59

2024-01-30T22:59

2024-01-30T22:59

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Число заболеваний сифилисом в США за пять лет с 2018 по 2022 годы увеличилось почти на 80% и достигло 203,5 тысяч выявленных случаев, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Центров по контролю и предотвращению болезней (CDC) при министерстве здравоохранения страны. Согласно приведенной статистической информации, в 2022 году в США было выявлено 203,5 тысячи случаев сифилиса на всех возможных стадиях болезни. Указанное значение оказалось на 78,9% показателя пятилетней давности, когда по итогам 2019 года было обнаружено 113,7 тысячи случаев. При этом в 2022 году по сравнению с 2021 годом количество заболеваний выросло на 17%, свидетельствует последняя статистика CDC. Отдельно ведомство опубликовало данные по врожденному сифилису в США, которые свидетельствуют о росте показателя в 2022 году до 3,7 тысячи случаев, что на 30,6% больше, чем в 2021 году и на 183,4% превосходит показатель пятилетней давности.

https://ria.ru/20240130/gripp-1924351441.html

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