https://ria.ru/20240130/shtraf-1924359867.html

Wink оштрафовали за распространение ЛГБТ*-информации

Wink оштрафовали за распространение ЛГБТ*-информации - РИА Новости, 30.01.2024

Wink оштрафовали за распространение ЛГБТ*-информации

Таганский суд Москвы оштрафовал на два миллиона рублей ООО "Рестрим Медиа" (правообладатель видеосервиса Wink) за распространение среди детей информации про... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:12

2024-01-30T14:12

2024-01-30T14:12

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на два миллиона рублей ООО "Рестрим Медиа" (правообладатель видеосервиса Wink) за распространение среди детей информации про ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "ООО "Рестрим Медиа" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности. Сервисы и телеканалы чаще всего привлекают к административной ответственности за показ фильмов или клипов с ЛГБТ*-сценами без плашки "18+".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240129/kanal-1924149898.html

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происшествия, россия, москва