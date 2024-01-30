https://ria.ru/20240130/sgovor-1924437849.html
Еврокомиссия заподозрила производителей шин в ЕС в картельном сговоре
Еврокомиссия заподозрила производителей шин в ЕС в картельном сговоре - РИА Новости, 30.01.2024
Еврокомиссия заподозрила производителей шин в ЕС в картельном сговоре
Антимонопольные службы Европейской комиссии (ЕК) провели необъявленные заранее инспекции в ряде компаний, производящих автомобильные шины на территории ЕС,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:38
2024-01-30T18:38
2024-01-30T18:42
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Антимонопольные службы Европейской комиссии (ЕК) провели необъявленные заранее инспекции в ряде компаний, производящих автомобильные шины на территории ЕС, говорится в сообщении ЕК. "Проверки касаются такой продукции как шины для легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов, продающейся в Европейской экономической зоне", - говорится в документе. Еврокомиссия подозревает, что имел место ценовой сговор производителей шин, что нарушает нормы европейского антимонопольного законодательства. Какие именно компании подозреваются в картельном сговоре, не сообщается.
https://ria.ru/20240124/evropa-1923201957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Авто, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Еврокомиссия заподозрила производителей шин в ЕС в картельном сговоре
Антимонопольные службы ЕК заподозрила производителей шин в ЕС в ценовом сговоре
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Антимонопольные службы Европейской комиссии (ЕК) провели необъявленные заранее инспекции в ряде компаний, производящих автомобильные шины на территории ЕС, говорится в сообщении ЕК.
«
"Проверки касаются такой продукции как шины для легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов, продающейся в Европейской экономической зоне", - говорится в документе.
Еврокомиссия подозревает, что имел место ценовой сговор производителей шин, что нарушает нормы европейского антимонопольного законодательства.
Какие именно компании подозреваются в картельном сговоре, не сообщается.
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