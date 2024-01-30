https://ria.ru/20240130/sgovor-1924437849.html

Еврокомиссия заподозрила производителей шин в ЕС в картельном сговоре

Еврокомиссия заподозрила производителей шин в ЕС в картельном сговоре - РИА Новости, 30.01.2024

Еврокомиссия заподозрила производителей шин в ЕС в картельном сговоре

Антимонопольные службы Европейской комиссии (ЕК) провели необъявленные заранее инспекции в ряде компаний, производящих автомобильные шины на территории ЕС,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:38

2024-01-30T18:38

2024-01-30T18:42

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Антимонопольные службы Европейской комиссии (ЕК) провели необъявленные заранее инспекции в ряде компаний, производящих автомобильные шины на территории ЕС, говорится в сообщении ЕК. "Проверки касаются такой продукции как шины для легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов, продающейся в Европейской экономической зоне", - говорится в документе. Еврокомиссия подозревает, что имел место ценовой сговор производителей шин, что нарушает нормы европейского антимонопольного законодательства. Какие именно компании подозреваются в картельном сговоре, не сообщается.

https://ria.ru/20240124/evropa-1923201957.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, еврокомиссия, евросоюз, в мире