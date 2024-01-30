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"Русские сезоны" в 2024 году пройдут в Бразилии - РИА Новости, 30.01.2024
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15:43 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/sezony-1924388117.html
"Русские сезоны" в 2024 году пройдут в Бразилии
"Русские сезоны" в 2024 году пройдут в Бразилии - РИА Новости, 30.01.2024
"Русские сезоны" в 2024 году пройдут в Бразилии
Международный проект "Русские сезоны" в 2024 году пройдет в Бразилии, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:43
2024-01-30T15:43
выставка-форум "россия"
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
бразилия
россия
новости культуры
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Международный проект "Русские сезоны" в 2024 году пройдет в Бразилии, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Наш ежегодный международный проект "Русские сезоны", с большим успехом реализованный в 2023 году в Казахстане и Узбекистане, в новом году (2024 - ред.) впервые "посетит" Латинскую Америку – пройдет в Бразилии", - сказала Любимова на Отраслевом дне Минкультуры России на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В разные годы они проходили в Японии, Италии, Германии. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В 2023 году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, бразилия, россия, новости культуры
Выставка-форум "Россия", Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ольга Любимова, Бразилия, Россия, Новости культуры
"Русские сезоны" в 2024 году пройдут в Бразилии

Министр культуры Любимова: "Русские сезоны" в 2024 году пройдут в Бразилии

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"Фестиваль "Русские сезоны"
Фестиваль Русские сезоны - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"
Фестиваль "Русские сезоны". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Международный проект "Русские сезоны" в 2024 году пройдет в Бразилии, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Наш ежегодный международный проект "Русские сезоны", с большим успехом реализованный в 2023 году в Казахстане и Узбекистане, в новом году (2024 - ред.) впервые "посетит" Латинскую Америку – пройдет в Бразилии", - сказала Любимова на Отраслевом дне Минкультуры России на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В разные годы они проходили в Японии, Италии, Германии. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В 2023 году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане.
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Выставка-форум "Россия"Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга ЛюбимоваБразилияРоссияНовости культуры
 
 
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