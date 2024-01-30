https://ria.ru/20240130/sezony-1924388117.html

"Русские сезоны" в 2024 году пройдут в Бразилии

"Русские сезоны" в 2024 году пройдут в Бразилии - РИА Новости, 30.01.2024

"Русские сезоны" в 2024 году пройдут в Бразилии

Международный проект "Русские сезоны" в 2024 году пройдет в Бразилии, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:43

2024-01-30T15:43

2024-01-30T15:43

выставка-форум "россия"

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

бразилия

россия

новости культуры

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Международный проект "Русские сезоны" в 2024 году пройдет в Бразилии, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Наш ежегодный международный проект "Русские сезоны", с большим успехом реализованный в 2023 году в Казахстане и Узбекистане, в новом году (2024 - ред.) впервые "посетит" Латинскую Америку – пройдет в Бразилии", - сказала Любимова на Отраслевом дне Минкультуры России на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В разные годы они проходили в Японии, Италии, Германии. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В 2023 году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане.

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бразилия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, бразилия, россия, новости культуры