https://ria.ru/20240130/sezd-1924317395.html

В Москве стартовал второй съезд "Движения Первых"

В Москве стартовал второй съезд "Движения Первых" - РИА Новости, 30.01.2024

В Москве стартовал второй съезд "Движения Первых"

Второй съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" стартовал во вторник на выставке "Россия" на ВДНХ в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:06

2024-01-30T12:06

2024-01-30T12:07

общество

россия

москва

татьяна голикова

григорий гуров

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Второй съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" стартовал во вторник на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Первый съезд "Движения первых" прошел 18-20 декабря 2022 года в Доме молодежи в российской столице, где участники выбрали название движения. "Съезд "Движения Первых" собрал 3000 участников из всех регионов России. Мы определим приоритетные направления нашей работы, обсудим развитие самоуправления в Движении и сформируем федеральный Совет Первых", - говорится в обращении председателя правления движения Григория Гурова по случаю открытия съезда. По его словам, одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет. "Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создает "Движение Первых", обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО (среднего профессионального образования – ред.) в университетскую жизнь", - отметил Гуров. "У вас очень насыщенные дни на съезде. Вам не только предстоит подвести итоги, определить приоритеты. Вы уже избрали федеральный Совет Первых и провели его заседание. У нас еще будет создана детская дирекция Всемирного фестиваля молодежи, который откроется через месяц в Сочи", - добавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время церемонии открытия. "Движение первых" - сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Участниками движения являются более 4 миллионов человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 40 тысяч первичных отделений. По данным организации, в 2023 году мероприятия движения охватили более 7 млн человек.

https://ria.ru/20231206/slet-1914050192.html

https://ria.ru/20231205/putin-1913993223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, татьяна голикова, григорий гуров, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"