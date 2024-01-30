https://ria.ru/20240130/serbiya-1924359224.html

Вучич заявил о поставках российского комплекса РЭБ и китайских ЗРК

Вучич заявил о поставках российского комплекса РЭБ и китайских ЗРК - РИА Новости, 30.01.2024

Вучич заявил о поставках российского комплекса РЭБ и китайских ЗРК

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о получении сербской армией комплекса РЭБ "Репеллент" из РФ и продолжении поставок ЗРК FK-3 из КНР, которые планирует... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:10

2024-01-30T14:10

2024-01-30T14:10

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БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о получении сербской армией комплекса РЭБ "Репеллент" из РФ и продолжении поставок ЗРК FK-3 из КНР, которые планирует представить гражданам в середине февраля в городе Ниш. Глава сербского государства во вторник присутствовал на докладе командования вооруженных сил о оперативных и функциональных возможностях армии Сербии в 2023 году в Доме гвардии в пригороде Белграда. Встреча прошла за закрытыми дверями. После нее состоялся осмотр части вооружений и оборудования сербской армии. "При все более тяжелом снабжении, покупке и доставке мы близки к тому, чтобы укомплектовать три батареи (ЗРК производства КНР, поставки начаты в 2022 году – ред.) FK-3, которые для нас имеют большое значение в противовоздушной обороне. Завершаем еще некоторые вещи – уже 15 февраля на праздник (Сретение Господне, День государственности Сербии – ред.) увидите первую важную систему, которую мы доставили из РФ и давно оплатили – комплекс РЭБ "Репеллент". Он уже в наших руках и предназначен для электронной борьбы с дронами неприятеля, это для нас важно. Будут и еще новые системы, люди смогут увидеть это в Нише", - заявил Вучич в ходе осмотра выставки. Он добавил, что необходимо ускорять и увеличивать производство сербской оборонной промышленности, вооружение армии и увеличивать число военнослужащих для обслуживания новых систем. В сентябре 2023 года Вучич сообщил, что Белград оплатил в России комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой, когда "началась война". Тогда же он рассказал о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине. Сербский лидер заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить. Глава сербского государства в ноябре 2023 года осмотрел на военном аэродроме Батайница под Белградом приобретенные на Кипре 11 вертолетов Ми-35П, а также полученные ранее два испанских транспортных самолета CASA C-295 и вертолеты Н145. Девять H145 Сербия уже приобрела в 2020 году – четыре для полиции и пять для армии. Сербский лидер также рассказал, что Белград приобрел 22 радиолокационных станции, "чего не делал со времен Югославии"..

https://ria.ru/20240124/belgrad-1923203116.html

https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922810586.html

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

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Кирилл Волков

сербия, россия, александр вучич, в мире, китай