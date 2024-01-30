https://ria.ru/20240130/sbu-1924384487.html
Суд заочно арестовал сотрудника СБУ за уголовное дело против Вышинского
Суд заочно арестовал сотрудника СБУ за уголовное дело против Вышинского - РИА Новости, 30.01.2024
Суд заочно арестовал сотрудника СБУ за уголовное дело против Вышинского
Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела Главного управления СБУ Андрея Просняка за незаконное преследование журналиста Кирилла... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:29
2024-01-30T15:29
2024-01-30T16:15
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела Главного управления СБУ Андрея Просняка за незаконное преследование журналиста Кирилла Вышинского, возглавлявшего портал РИА Новости Украина, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда начальнику СО ГУ Службы безопасности Украины Просняку Андрею Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — подчеркнули в инстанции.Уточняется, что Просняка обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 Уголовного кодекса о "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконном возбуждении уголовного дела". Его объявили в федеральный и международный розыск.Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в госизмене. Семнадцатого мая Херсонский суд арестовал журналиста. Впоследствии Вышинскому восемь раз продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей. На одном из заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от гражданства Украины.Президент России, в свою очередь, назвал ситуацию беспрецедентной. Он подчеркнул, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.В августе 2019 года Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство. Вскоре в рамках обмена журналиста доставили в Москву. На Украине обвинение против него до сих пор не сняли.Впоследствии Кирилл Вышинский занял пост исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня", а также вошел в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. В октябре прошлого года его назначили главным редактором радио Sputnik.
https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Служба безопасности Украины, Украина, Россия, Кирилл Вышинский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Суд заочно арестовал сотрудника СБУ за уголовное дело против Вышинского
Суд в Москве заочно арестовал следователя СБУ Просняка за дело против Вышинского
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела Главного управления СБУ Андрея Просняка за незаконное преследование журналиста Кирилла Вышинского, возглавлявшего портал РИА Новости Украина, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением суда начальнику СО ГУ Службы безопасности Украины Просняку Андрею Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — подчеркнули в инстанции.
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Уточняется, что Просняка обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 Уголовного кодекса о "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконном возбуждении уголовного дела". Его объявили в федеральный и международный розыск.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в госизмене. Семнадцатого мая Херсонский суд арестовал журналиста. Впоследствии Вышинскому восемь раз продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей. На одном из заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину
и заявил, что откажется от гражданства Украины.
Президент России, в свою очередь, назвал ситуацию беспрецедентной. Он подчеркнул, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
В августе 2019 года Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство. Вскоре в рамках обмена журналиста доставили в Москву. На Украине обвинение против него до сих пор не сняли.
Впоследствии Кирилл Вышинский занял пост исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня", а также вошел в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. В октябре прошлого года его назначили главным редактором радио Sputnik.
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