https://ria.ru/20240130/sbp-1924252885.html

Названа главная опасность быстрых платежей через СБП

Названа главная опасность быстрых платежей через СБП - РИА Новости, 30.01.2024

Названа главная опасность быстрых платежей через СБП

Система быстрых платежей, которую сейчас активно продвигают, очень удобна, однако таит в себе и риски хищения средств, рассказал агентству "Прайм" директор... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T02:17

2024-01-30T02:17

2024-01-30T02:17

технологии

павел мясоедов

система быстрых платежей (сбп)

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Система быстрых платежей, которую сейчас активно продвигают, очень удобна, однако таит в себе и риски хищения средств, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, хакеры взламывают базу интернет-магазина, выжидают, когда появится крупный заказ, а затем высылают жертве поддельную ссылку на СБП-платеж. Эта система перечисляет средства моментально, но вернуть их при такой скорости транзакций невозможно. Получив свое, преступники скрываются, и отследить их через банк сложно.Чтобы избежать хищения, нужно тщательно проверять ссылку перед платежом - адресат должен появиться во всплывающем окне. Особенно внимательным нужно быть при оплате по QR-коду - в этом случае реквизиты получателя заполняются автоматически. Если не проверить, деньги могут уйти куда угодно, заключил Мясоедов.

https://ria.ru/20240121/mvd-1922643800.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, павел мясоедов, система быстрых платежей (сбп), россия