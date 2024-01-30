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Названа главная опасность быстрых платежей через СБП
Названа главная опасность быстрых платежей через СБП - РИА Новости, 30.01.2024
Названа главная опасность быстрых платежей через СБП
Система быстрых платежей, которую сейчас активно продвигают, очень удобна, однако таит в себе и риски хищения средств, рассказал агентству "Прайм" директор... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T02:17
2024-01-30T02:17
2024-01-30T02:17
технологии
павел мясоедов
система быстрых платежей (сбп)
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Система быстрых платежей, которую сейчас активно продвигают, очень удобна, однако таит в себе и риски хищения средств, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, хакеры взламывают базу интернет-магазина, выжидают, когда появится крупный заказ, а затем высылают жертве поддельную ссылку на СБП-платеж. Эта система перечисляет средства моментально, но вернуть их при такой скорости транзакций невозможно. Получив свое, преступники скрываются, и отследить их через банк сложно.Чтобы избежать хищения, нужно тщательно проверять ссылку перед платежом - адресат должен появиться во всплывающем окне. Особенно внимательным нужно быть при оплате по QR-коду - в этом случае реквизиты получателя заполняются автоматически. Если не проверить, деньги могут уйти куда угодно, заключил Мясоедов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, павел мясоедов, система быстрых платежей (сбп), россия
Технологии, Павел Мясоедов, Система быстрых платежей (СБП), Россия
Названа главная опасность быстрых платежей через СБП
Эксперт Мясоедов предупредил о риске хищения средств при покупках с помощью СБП
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Система быстрых платежей, которую сейчас активно продвигают, очень удобна, однако таит в себе и риски хищения средств, рассказал агентству "Прайм"
директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
По его словам, хакеры взламывают базу интернет-магазина, выжидают, когда появится крупный заказ, а затем высылают жертве поддельную ссылку на СБП-платеж. Эта система перечисляет средства моментально, но вернуть их при такой скорости транзакций невозможно. Получив свое, преступники скрываются, и отследить их через банк сложно.
В МВД предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей
Чтобы избежать хищения, нужно тщательно проверять ссылку перед платежом - адресат должен появиться во всплывающем окне. Особенно внимательным нужно быть при оплате по QR-коду - в этом случае реквизиты получателя заполняются автоматически. Если не проверить, деньги могут уйти куда угодно, заключил Мясоедов.