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Техническую проблему, вызвавшую недоступность сайтов в зоне .ru, устранили - РИА Новости, 30.01.2024
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22:23 30.01.2024 (обновлено: 23:21 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/sboy-1924467206.html
Техническую проблему, вызвавшую недоступность сайтов в зоне .ru, устранили
Техническую проблему, вызвавшую недоступность сайтов в зоне .ru, устранили - РИА Новости, 30.01.2024
Техническую проблему, вызвавшую недоступность сайтов в зоне .ru, устранили
Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:23
2024-01-30T23:21
происшествия
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ru-center
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ."Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации", - сообщили в пресс-службе.Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России, следует из данных сервиса Downradar. По данным Downradar, сбой начался около 19.30 по московскому времени. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.Роскомнадзор рекомендовал обратиться в Технический центр Интернет для решения проблемы. По словам регулятора, провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен, работают штатно.Как объяснил агентству директор по информационным технологиям RU-CENTER Евгений Мартынов, сбой в работе DNSSEC может быть связан с проблемами в проверке цепочки ключей - это процесс, который не допускает подмену адресов на уровне отдельных доменов и всей зоны. Из-за этих проблем некоторое время могут быть недоступны сайты тех провайдеров, у которых не проходит проверка записей доменной зоны .ru при помощи DNSSEC.
https://ria.ru/20240130/sboy-1924454821.html
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
происшествия, россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ru-center
Происшествия, Россия, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Ru-Center
Техническую проблему, вызвавшую недоступность сайтов в зоне .ru, устранили

Центр доменов .RU: неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время

© iStock.com / BartekSzewczykПредприниматель работает за ноутбуком в офисе
Предприниматель работает за ноутбуком в офисе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© iStock.com / BartekSzewczyk
Предприниматель работает за ноутбуком в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ.
«
"Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации", - сообщили в пресс-службе.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Минцифры назвали причину сбоя в доменной зоне .ru
Вчера, 20:29
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России, следует из данных сервиса Downradar. По данным Downradar, сбой начался около 19.30 по московскому времени. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
Роскомнадзор рекомендовал обратиться в Технический центр Интернет для решения проблемы. По словам регулятора, провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен, работают штатно.
Как объяснил агентству директор по информационным технологиям RU-CENTER Евгений Мартынов, сбой в работе DNSSEC может быть связан с проблемами в проверке цепочки ключей - это процесс, который не допускает подмену адресов на уровне отдельных доменов и всей зоны. Из-за этих проблем некоторое время могут быть недоступны сайты тех провайдеров, у которых не проходит проверка записей доменной зоны .ru при помощи DNSSEC.
Банкомат банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Платежные сервисы банков и банкоматы в России работают штатно
Вчера, 22:37
 
ПроисшествияРоссияТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Ru-Center
 
 
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