https://ria.ru/20240130/sboy-1924467206.html

Техническую проблему, вызвавшую недоступность сайтов в зоне .ru, устранили

Техническую проблему, вызвавшую недоступность сайтов в зоне .ru, устранили - РИА Новости, 30.01.2024

Техническую проблему, вызвавшую недоступность сайтов в зоне .ru, устранили

Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:23

2024-01-30T22:23

2024-01-30T23:21

происшествия

россия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ru-center

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ."Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации", - сообщили в пресс-службе.Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России, следует из данных сервиса Downradar. По данным Downradar, сбой начался около 19.30 по московскому времени. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.Роскомнадзор рекомендовал обратиться в Технический центр Интернет для решения проблемы. По словам регулятора, провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен, работают штатно.Как объяснил агентству директор по информационным технологиям RU-CENTER Евгений Мартынов, сбой в работе DNSSEC может быть связан с проблемами в проверке цепочки ключей - это процесс, который не допускает подмену адресов на уровне отдельных доменов и всей зоны. Из-за этих проблем некоторое время могут быть недоступны сайты тех провайдеров, у которых не проходит проверка записей доменной зоны .ru при помощи DNSSEC.

https://ria.ru/20240130/sboy-1924454821.html

https://ria.ru/20240130/banki-1924468302.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ru-center