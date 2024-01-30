Техническую проблему, вызвавшую недоступность сайтов в зоне .ru, устранили
Центр доменов .RU: неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время
© iStock.com / BartekSzewczykПредприниматель работает за ноутбуком в офисе
© iStock.com / BartekSzewczyk
Предприниматель работает за ноутбуком в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ.
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"Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации", - сообщили в пресс-службе.
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России, следует из данных сервиса Downradar. По данным Downradar, сбой начался около 19.30 по московскому времени. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
Роскомнадзор рекомендовал обратиться в Технический центр Интернет для решения проблемы. По словам регулятора, провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен, работают штатно.
Как объяснил агентству директор по информационным технологиям RU-CENTER Евгений Мартынов, сбой в работе DNSSEC может быть связан с проблемами в проверке цепочки ключей - это процесс, который не допускает подмену адресов на уровне отдельных доменов и всей зоны. Из-за этих проблем некоторое время могут быть недоступны сайты тех провайдеров, у которых не проходит проверка записей доменной зоны .ru при помощи DNSSEC.